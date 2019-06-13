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Тепло и сильные дожди. Погода в Гродно в выходные
14.06.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу и воскресенье на Гродненщине будет все еще жарко, но уже не так экстремально: воздух прогреется до +26°С,
Гродно: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать">Летний Гродно: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать
В субботу, 15 июня, небольшая облачность, солнечно и без осадков. Температура воздуха — до +26°С.
В воскресенье, 16 июня, переменная облачность и сильные дожди. Воздух днем прогреется до +24°С.
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В субботу и воскресенье на Гродненщине будет все еще жарко, но уже не так экстремально: воздух прогреется до +26°С,
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