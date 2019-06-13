Тепло и сильные дожди. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу и воскресенье на Гродненщине будет все еще жарко, но уже не так экстремально: воздух прогреется до +26°С, сообщает pogoda.by.

Гродно: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать">Летний Гродно: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

В субботу, 15 июня, небольшая облачность, солнечно и без осадков. Температура воздуха — до +26°С.

В воскресенье, 16 июня, переменная облачность и сильные дожди. Воздух днем прогреется до +24°С.

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