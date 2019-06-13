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Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси

14.06.2019 10:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Ограничения действуют в 6 районах Витебской области (Полоцком, Сенненском, Россонском, Миорском, Витебском и Шарковщинском), семи районах Гродненской (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском, Гродненском и Вороновском), 10 районах Брестской (Барановичском, Ляховичском, Ганцевичском, Пинском, Ивановском, Дрогичинском, Березовском, Каменецком, Брестском, Малоритском) и 11 районах Могилевской (Краснопольском, Костюковичском, Хотимском, Быховском, Осиповичском, Шкловском, Могилевском, Чаусском, Глусском, Кличевском и Белыничском). Запрет введен на большей части территории Минской области (кроме Мядельского, Молодечненского, Логойского и Копыльского районов) и почти по всей Гомельской области (кроме Октябрьского района).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

В Беларуси установилась аномально жаркая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на ближайшие дни, 14-15 июня. В выходные жаркая погода будет сохраняться в южных районах Беларуси. В северных и северо-восточных районах страны ожидается ослабление жары. "В Минске, если сегодня мы ожидаем 30-32 градуса, то завтра будет на несколько градусов ниже - 27-29", - отметили в Белгидромете.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает...
 
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