Ко Дню медицинского работника. Быть неравнодушным и внимательным

Источник материала: Радзiма





Быть медсестрой заведующая Устерховским ФАПом Татьяна Забелло хотела с детства, еще школьницей очень любила играть «в больницу». Мама подружки работала в инфекционном отделении и посоветовала стать фельдшером — мол, тогда сможешь быть и акушеркой, и медсестрой, и фельдшером… Правда, в первый год Татьяна не поступила, и хоть была возможность пойти в другие учебные заведения, своей детской мечте изменять не стала, а просто отложила ее на время. Год проработала пионервожатой в Устерховской школе, научилась общаться с детьми и вообще выстраивать свои отношения с разными людьми (а это немаловажно для медика), а затем поступила в Бобруйское медицинское училище.

После его окончания первым и единственным рабочим местом для Татьяны Забелло стал Устерховский фельдшерско-акушерский пункт— им она заведует уже более 30 лет. «Я ведь думала со временем отучиться еще и в мединституте — семейные обстоятельства не позволили, но я для себя решила: не важно, кем ты будешь в жизни, будет ли у тебя высшее образование, главное — быть человеком», — говорит Татьяна Евгеньевна. Уважение к другому человеку (а к пожилому — обязательно, независимо от его капризов и испортившегося с возрастом характера), милосердие, сострадание, неравнодушие — вот то, что остается неизменно важным в ее профессии, считает фельдшер. За время ее заведования ФАПом происходили реорганизации, к зоне обслуживания присоединялись новые деревни (вот и сейчас она, помимо основной работы, заменяет декретный в Балашевичском ФАПе, именно там мы с ней и встретились). Само собой, прибавлялось хлопот, но жаловаться и ныть совсем не в характере Татьяны Забелло, на перемены она смотрит с оптимизмом. «К примеру, первой деревней, которую добавили к моему устерховскому участку, была Клещёвка, — вспоминает Татьяна Евгеньевна. — Это в четырех километрах от ФАПа через лес, а я так люблю природу, для меня в наслаждение эта дорога. Плюс оказалось, что в Клещёвке живут удивительно душевные, уважительные люди. Знаете, когда человек тебя провожает до порога и от души благословляет — вот настоящая цена нашей профессии, а не деньги или слава».

Когда Татьяна Забелло пришла на Устерховский ФАП, санитаркой там была Клавдия Иосифовна Кидик, человек опытный, именно она поддерживала и помогала молодой заведующей в организации работы и общении с пациентами. Сейчас на своем фельдшерском пункте заведующая справляется одна, а на Балашевичском ФАПе ей помогает санитарка Елена Сысой. «Это человек, о котором я могу сказать все хорошие слова, которые есть, — объяснила заведующая. — Елена Викторовна очень ответственная, чистоплотная, аккуратная, культурная, отзывчивая, я на нее полагаюсь во всём. Это человек души. У нас порядок и в здании, и вокруг него». Да, действительно, еще как только мы подъехали к зданию ФАПа, я обратила внимание на его уютную территорию — на подстриженный газон и цветы, а затем и на чистоту внутри помещения.

Это при том, что людей в приемное время бывает немало, за полчаса, что мы пробыли в Балашевичах, обратилось пять человек. Приходят взрослые, приводят деток, к пожилым людям фельдшер обычно идет сама. Сейчас у нее на обслуживании 12 деревень, это больше 500 человек, среди них около 80 несовершеннолетних, четыре ребенка до года. Работы много, у каждого жителя свои болячки и проблемы, и здесь местному фельдшеру не обойтись без участкового врача Екатерины Зылевой, ее Татьяна Евгеньевна от души хвалит: «Екатерина Александровна заботливая, внимательная, ответственная, на прием и на вызовы всегда приходит во всеоружии: и кардиограмму сделает, и анализы по сахару возьмет, выслушает и в подробностях уточнит картину заболевания, пропишет лечение».

Жителей отдаленных деревень Татьяна Забелло навещает раз в две недели, но заходит там в каждый дом. «На автобусе, на машине (сама за рулем), на скутере, на велосипеде, зимой пробовала и на лыжах, — улыбается Татьяна Евгеньевна. — Так и добираюсь, ведь это нужно моим подопечным. Давление измерять, общее состояние здоровья посмотреть, таблетки выдать, проконтролировать, как человек их пьет, не нужно ли что-то изменить в схеме приема… Многие пациенты — люди пожилые, они, как правило, все свои болячки знают, но им нужна не только медицинская помощь, а внимание и общение. Например, к Владимиру Алексеевичу Дедюле захожу раз в неделю обязательно, и мы с ним очень душевно всегда разговариваем».

Тридцать лет стажа чреваты профессиональным выгоранием, но к Татьяне Забелло это не относится. Ее готовность к взаимопониманию, к состраданию, открытость для нового (медицина ведь не стоит на месте) отмечает и главный врач Глусской ЦРБ Ирина Петрова: «У Татьяны Евгеньевны сегодня большой участок, она выполняет огромный объем работы, при этом по всем направлениям у нее полный порядок».

О. ПЕТРОВА

Фото А. АВТУХОВОЙ