Аномальная жара отступит. Погода в Гомеле выходные

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Долой душные офисы! Впереди у гомельчан — целых два дня отдыха и комфортная погода.

Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего">Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего

Уже в субботу аномальная жара начнет отступать, ожидается +30ºС, вечером возможны дожди и грозы.

В воскресенье северо-западный ветер принесет пусть и небольшое, но такое долгожданное похолодание — до +27ºС.

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