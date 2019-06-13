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Аномальная жара отступит. Погода в Гомеле выходные

14.06.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долой душные офисы! Впереди у гомельчан — целых два дня отдыха и комфортная погода.

Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего">Гомель плавится от жары. На каких местных пляжах можно отдохнуть и где комфортнее всего

Уже в субботу аномальная жара начнет отступать, ожидается +30ºС, вечером возможны дожди и грозы.

В воскресенье северо-западный ветер принесет пусть и небольшое, но такое долгожданное похолодание — до +27ºС.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В воскресенье северо-западный ветер принесет пусть и небольшое, но такое долгожданное похолодание.
 
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