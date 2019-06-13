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У «Белтелекома» новый генеральный директор

14.06.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральным директором «Белтелекома» является Юрий Петрученя. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Ранее Петрученя возглавлял минский филиал «Белтелекома».

О задержании предыдущего главы Сергея Сиводедова стало известно в конце апреля. Позже пресс-служба КГБ сообщила, что Сиводедова задержали в момент передачи взятки в размере 15 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по ст. 430, 431 УК РБ — получение и дача взятки.

В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе, сообщала пресс-служба КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Петрученя возглавлял минский филиал «Белтелекома».
 
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