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У «Белтелекома» новый генеральный директор
14.06.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральным директором «Белтелекома» является Юрий Петрученя. Такая информация размещена
Ранее Петрученя возглавлял минский филиал «Белтелекома».
О задержании предыдущего главы Сергея Сиводедова
В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе, сообщала пресс-служба КГБ.
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Ранее Петрученя возглавлял минский филиал «Белтелекома».
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