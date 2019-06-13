«Свари себе кашу пару раз». Первокурсники вывели 10 лайфхаков для абитуриентов-2019

Источник материала: Tut.by

Денис и Филипп — простые парни, не «мажоры», которые привыкли иметь все и сразу. Один из Барановичей, второй — из Гомеля. Оба сейчас учатся на стоматолога в Минске, сдают сессию и заканчивают первый курс. В разгар сезона ЦТ ребята поделились с абитуриентами своими впечатлениями за год от вступительной кампании и университета. Как там не сойти с ума после школы? Студенты признаются: почти невозможно! Но весело. Мы послушали опыт Дениса и Филиппа и составили универсальную памятку для абитуриента: к чему готовиться морально, а к чему — реально, и уже прямо сейчас.



Денис Сегеда, набрал 383 балла на ЦТ. Фото из личного архива



Филипп Шинкаревич, набрал 371 балл на ЦТ. Фото из личного архива