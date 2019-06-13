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«Свари себе кашу пару раз». Первокурсники вывели 10 лайфхаков для абитуриентов-2019

14.06.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Денис и Филипп — простые парни, не «мажоры», которые привыкли иметь все и сразу. Один из Барановичей, второй — из Гомеля. Оба сейчас учатся на стоматолога в Минске, сдают сессию и заканчивают первый курс. В разгар сезона ЦТ ребята поделились с абитуриентами своими впечатлениями за год от вступительной кампании и университета. Как там не сойти с ума после школы? Студенты признаются: почти невозможно! Но весело. Мы послушали опыт Дениса и Филиппа и составили универсальную памятку для абитуриента: к чему готовиться морально, а к чему — реально, и уже прямо сейчас.


Денис Сегеда, набрал 383 балла на ЦТ. Фото из личного архива

Филипп Шинкаревич, набрал 371 балл на ЦТ. Фото из личного архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним: у нас есть проект «Вырастешь-поймешь», в котором мы тоже объяснили жизненные лайфхаки в первые годы самостоятельной жизни. Есть все: от поиска квартиры до оплаты ЖКХ и покупки продуктов.

1. Поставь себе цель
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Денис и Филипп только что закончили первый курс, обалдели и решили поделиться впечатлением с абитуриентами. Внимайте, чтобы потом не быть в шоке.
 

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