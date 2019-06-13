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«Свари себе кашу пару раз». Первокурсники вывели 10 лайфхаков для абитуриентов-2019
14.06.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Денис и Филипп — простые парни, не «мажоры», которые привыкли иметь все и сразу. Один из Барановичей, второй — из Гомеля. Оба сейчас учатся на стоматолога в Минске, сдают сессию и заканчивают первый курс. В разгар сезона ЦТ ребята поделились с абитуриентами своими впечатлениями за год от вступительной кампании и университета. Как там не сойти с ума после школы? Студенты признаются: почти невозможно! Но весело. Мы послушали опыт Дениса и Филиппа и составили универсальную памятку для абитуриента: к чему готовиться морально, а к чему — реально, и уже прямо сейчас.
1. Поставь себе цель
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Денис и Филипп только что закончили первый курс, обалдели и решили поделиться впечатлением с абитуриентами. Внимайте, чтобы потом не быть в шоке.
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