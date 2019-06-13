15 июня — 77 лет со дня трагедии д.Борки Кировского района

Источник материала: Кировец





15 июня исполняется 77 лет со дня трагедии д.Борки нашего района, когда в этот день 1942 года фашистские каратели батальона Оскара Дирлевангера уничтожили вместе с жителями деревню, в состав которой входили поселки Пролетарский, Дзержинский, Красный Пахарь, Закриничье, Старые Борки, Долгое Поле, Хватовка.

Это была одна из самых масштабных трагедий на территории Беларуси времен Великой Отечественной войны. Немало написано о ней на страницах нашей районной газеты, в других изданиях, но до сих пор появляются новые архивные документы и свидетельства, открываются прежде малоизвестные эпизоды нацистского преступления и становятся достоянием читателей.

Кировчане свято чтут память погибших земляков. К мемороиалу «Памяти сожженых деревень Могилевской области», возведенному в Борках, приезжают школьники, работники организаций, жители других регионов, возлагают венки, цветы, ставят свечи в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Каждый год в последнее воскресенье августа здесь проходит траурный митинг-реквием по погибшим. И снова в рассказах, воспоминаниях возрождаются эпизоды того страшного дня, той трагической истории, напоминающей о том, как беспощадна война, и как дорог мир, который всем необходимо беречь.

Борки на Могилевщине — не единственная уничтоженная деревня с таким названием. 23 сентября 1942 года 10-я рота батальона «Центр» Мюллера расстреляла 705 человек д.Борки в Малоритском районе. В марте 1943-го каратели сожгли д.Борки в Петриковском районе. В начале мая 1943 года сожгли д.Борки и 99 ее жителей в Вилейском (тогда — Ильянском) районе. В июле-августе 1943-го во время карательной операции «Герман» были сожжены также деревни Борки в Ивенецком и Воложинском районах.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашист­ских захватчиков мы снова скорбим и преклоняемся перед памятью погибших…