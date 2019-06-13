Минтруда назвало пути сближения спроса и предложения на рынке труда

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Олег Токун

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси востребованы рабочие (водители, швеи, продавцы и т.д.), а также врачи и бухгалтеры, но безработные ищут другие вакансии. О том, что нужно, чтобы сблизить спрос и предложение на рынке труда, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун рассказал во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Ситуация на рынке труда сегодня благоприятна для тех, кто ищет работу. Устойчивый спрос на сотрудников со стороны нанимателей мы фиксируем уже на протяжении двух лет. Только в нашем официальном банке вакансий на портале государственной службы занятости более 80 тыс. вакансий, - отметил Олег Токун. - Конечно, структура разная: более 60% - предложения по рабочим специальностям. Зарплаты тоже разные: есть предложения и по Br400-500, но есть и по Br1000, и более. Это зависит от востребованности специальности, квалификации самого соискателя, а также регионального размещения вакансий".

В топе востребованных рабочих профессий сегодня водитель автомобиля, швея, продавец, машинист, повар, каменщик, электрогазосварщик. Среди вакансий служащих чаще встречаются запросы на врачей, ветеринаров, бухгалтеров, инженеров по охране труда и т.д. Последние три года неизменно высокий спрос на IT-специалистов для различных отраслей.

"Одна из самых больших проблем - не только в Беларуси, но и во всем мире - в том, что спрос не дружит с предложением, - добавил Олег Токун. - И появился новый тренд - очень высок спрос на профессии низкой квалификации, которые вообще не требуют подготовки: сторожа, вахтеры, охранники и так далее. Причем они не всегда низкооплачиваемые".

По его словам, одна из причин расхождения спроса и предложения в том, что многие безработные недостаточно гибкие в своих профессиональных предпочтениях и малоактивны в расширении своих компетенций. А ведь чтобы быть востребованным на рынке труда и иметь более широкий выбор вакансий, правильнее не ограничиваться приобретенным некогда образованием, а посещать курсы, обучаться навыкам, смежным с основной профессией, - такие специалисты сейчас особенно ценятся нанимателями.

Но и со стороны работодателей тоже наблюдается некоторая пассивность. "В республике работает система подготовки кадров по заявкам нанимателей на основе долгосрочного планирования и прогнозирования потребности экономики в кадрах. При этом наниматель может прийти в учебное заведение, например, на последнем году обучения и подать заявку на специалистов. Но большинство не делают этого", - отметил Олег Токун.

По его мнению, если бы привычные отделы кадров у белорусских предприятий повсеместно заменялись на отделы развития персонала или управления кадровыми ресурсами, и просчитывалась долгосрочная потребность в специалистах и работниках, а не сиюминутная, ситуация бы изменилась. "На практике мы сталкиваемся с тем, что нанимателю, как правило, нужен специалист сразу, здесь и сейчас. Вот пример. В службе занятости мы стараемся не просто обучать безработных, а с гарантированным трудоустройством, то есть под конкретный заказ нанимателей. Учеба занимает, как правило, 3-4 месяца (максимальный период - 7 месяцев). Но очень многие наниматели не готовы столько ждать, хотя им очень нужны кадры, порой по 5-10 человек сразу. И сами вкладываться в обучение не хотят, и за счет службы занятости получить подготовленных специалистов - тоже", - пояснил суть проблемы Олег Токун.

Вместе с тем, он уверен, что сама ситуация на рынке труда скоро подстегнет нанимателей задумываться заранее о том, где брать кадры, и вкладываться в обучение.-0-

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