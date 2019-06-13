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В Беларуси продолжат проводить электронные ярмарки вакансий

14.06.2019 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси продолжат проводить электронные ярмарки вакансий

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика проведения электронных ярмарок вакансий в Беларуси будет продолжена. Об этом на круглом столе "Современные тенденции рынка труда Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

"Мы изучаем международный опыт, внедряем новые формы сотрудничества с нанимателями в решении вопросов занятости граждан. В частности, в рамках меморандума со шведской службой занятости мы начали проводить электронную ярмарку вакансий, которая, я уверена, будет в будущем востребована как нанимателями, так и соискателями", - рассказала она. Пока состоялись две такие ярмарки. Они проводятся в течение 3-5 дней на специально созданном сайте е-vacancy.by. Наниматели, которые самостоятельно регистрируются на портале Государственной службы занятости и вносят свои вакансии, используя электронный ключ, могут быть участниками данного мероприятия.

По словам Татьяны Кудевич, первый опыт показал, что не все наниматели и соискатели готовы к такой форме. Поэтому говорить о каких-то значительных результатах пока рано. Тем не менее при содействии экспертов из Швеции и Молдовы механизм проведения электронных ярмарок вакансий уже отработан, обучены специалисты, разработана инструкция для нанимателей. Особое внимание нанимателей организаторы обращают на то, что в течение проведения мероприятия необходимо оперативно отслеживать поступающие резюме соискателей и после рассмотрения кандидатов всегда иметь обратную связь независимо от принятого решения. К сожалению, наниматели это не всегда понимают.

"Так что мы продолжим проводить электронные ярмарки вакансий. То же самое было и с внедрением общегородской ярмарки вакансий много лет назад, которую сейчас мы проводим регулярно и всегда с хорошим результатом. При этом каждый раз вносим новые веяния и идеи, совершенствуя данное направление работы с нанимателями и соискателями", - резюмировала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Как сообщалось, первая ярмарка прошла в декабре в Минске, вторая - в мае этого года на базе трех городов: Минска, Витебска и Гродно.-0-

Все материалы круглого стола здесь

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика проведения электронных ярмарок вакансий в Беларуси будет продолжена. Об этом на круглом столе "Современные тенденции рынка...
 
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