С 14 июня на Столинщине запрещено посещение лесов

Источник материала: Навiны Палесся



СТОЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

11 июня 2019 г. № 1167

О запретах на территории лесного фонда

На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 70, Столинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Запретить на территории лесного фонда Столинского района вследствие неблагоприятных погодных условий:

1.1. посещение граждан;

1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.

Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Палесся». 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Г.В.Протосовицкий

Исполняющий обязанности

управляющего делами Н.И.Жук

СОГЛАСОВАНО

Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения

«Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

Государственное лесохозяйственное учреждение «Столинский лесхоз»

Государственное лесохозяйственное учреждение «Полесский лесхоз»