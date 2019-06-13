﻿ Верхнедвинские семьи победили в республиканских соревнованиях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верхнедвинские семьи победили в республиканских соревнованиях

14.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

В Бресте прошёл республиканский фестиваль здорового образа жизни «Папа, мама, я – спортивная семья».

Верхнедвинские семьи победили в республиканских соревнованиях

На протяжении трёх дней за победу боролись сборные команды областей и Минска.
Наш район на фестивале представляли спортивные семьи Сергея и Светланы Новицких с детьми Владой и Тимофеем, Татьяны и Владимира Зубрицких с детьми Настей, Игнатом и Александрой, Евгения и Светланы Кох с сыновьями Олегом и Кириллом, Вадима и Ирины Лях с сыном Даниилом. Все они – не новички в соревнованиях такого уровня.
Наш район ежегодно на протяжении 9 лет защищает честь Витебской области на республиканских соревнованиях. Неоднократно верхнедвинские семьи становились победителями этих соревнований. В спорте главное – стремиться к победе и обязательно верить в свои силы. Поэтому на серьёзную борьбу верхнедвинцы были настроены решительно.
Спортивные испытания были традиционными: подтягивание на перекладине и дартс, прыжки в длину с места и отжимание. Дети соревновались в челночном беге, метали мяч и показывали умение фигурно водить самокат. Семьями проходили туристическую полосу и играли в стритбол, стреляли из пневматической винтовки.
В этом году организаторы использовали систему подсчёта баллов в зависимости от возраста детей.
Призовые места семья Даниила Ляха заняла в прыжках в длину (1-е место) и фигурном вождении самоката (2 место). Итогом стало 1-е семейное место.
Отличный результат показал Игнат Зубрицкий с родителями. Мама Татьяна лидировала в отжимании, а папа Владимир — в подтягивании. Вторые места у них по дартсу и прыжкам в длину. Бронзу взяли в фигурном вождении самоката и прохождении туристической полосы.
Вместе с дочерью Анастасией Татьяна и Владимир Зубрицкие заняли второе семейное место.
Общекомандное третье семейное место у семьи Сергея и Светланы Новицких после выступления с сыном Тимофеем. Вместе с мамой 3 место заняли в фигурном вождении самоката, 2 место в метании мяча, 1 – в челночном беге и 2 – в турполосе.
Достойно выступили в своих возрастных категориях Александра Зубрицкая (1 место – подтягивание, 3 – дартс), Влада Новицкая (3 место в челночном беге), братья Олег (1 место подтягивание) и Кирилл Кох (вместе с мамой заняли 3 место в фигурном вождении самоката).
Участники, занявшие первые места в различных видах соревнований, награждены призами и грамотами. Семьи Лях и Зубрицких отмечены грамотами и Кубками.
За победу боролись все: и взрослые, и дети. И она стала достойной наградой семей. Первое место в республике и Кубок – у верхнедвинцев!
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Бресте прошёл республиканский фестиваль здорового образа жизни «Папа, мама, я – спортивная семья». На протяжении трёх дней за победу боролись сборные команды...
 
Новости дня
Новости общества
 
Девять лет колонии получила жительница Барановичей за убийство новорожденного сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика