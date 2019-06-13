Верхнедвинские семьи победили в республиканских соревнованиях

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Бресте прошёл республиканский фестиваль здорового образа жизни «Папа, мама, я – спортивная семья».

На протяжении трёх дней за победу боролись сборные команды областей и Минска.

Наш район на фестивале представляли спортивные семьи Сергея и Светланы Новицких с детьми Владой и Тимофеем, Татьяны и Владимира Зубрицких с детьми Настей, Игнатом и Александрой, Евгения и Светланы Кох с сыновьями Олегом и Кириллом, Вадима и Ирины Лях с сыном Даниилом. Все они – не новички в соревнованиях такого уровня.

Наш район ежегодно на протяжении 9 лет защищает честь Витебской области на республиканских соревнованиях. Неоднократно верхнедвинские семьи становились победителями этих соревнований. В спорте главное – стремиться к победе и обязательно верить в свои силы. Поэтому на серьёзную борьбу верхнедвинцы были настроены решительно.

Спортивные испытания были традиционными: подтягивание на перекладине и дартс, прыжки в длину с места и отжимание. Дети соревновались в челночном беге, метали мяч и показывали умение фигурно водить самокат. Семьями проходили туристическую полосу и играли в стритбол, стреляли из пневматической винтовки.

В этом году организаторы использовали систему подсчёта баллов в зависимости от возраста детей.

Призовые места семья Даниила Ляха заняла в прыжках в длину (1-е место) и фигурном вождении самоката (2 место). Итогом стало 1-е семейное место.

Отличный результат показал Игнат Зубрицкий с родителями. Мама Татьяна лидировала в отжимании, а папа Владимир — в подтягивании. Вторые места у них по дартсу и прыжкам в длину. Бронзу взяли в фигурном вождении самоката и прохождении туристической полосы.

Вместе с дочерью Анастасией Татьяна и Владимир Зубрицкие заняли второе семейное место.

Общекомандное третье семейное место у семьи Сергея и Светланы Новицких после выступления с сыном Тимофеем. Вместе с мамой 3 место заняли в фигурном вождении самоката, 2 место в метании мяча, 1 – в челночном беге и 2 – в турполосе.

Достойно выступили в своих возрастных категориях Александра Зубрицкая (1 место – подтягивание, 3 – дартс), Влада Новицкая (3 место в челночном беге), братья Олег (1 место подтягивание) и Кирилл Кох (вместе с мамой заняли 3 место в фигурном вождении самоката).

Участники, занявшие первые места в различных видах соревнований, награждены призами и грамотами. Семьи Лях и Зубрицких отмечены грамотами и Кубками.

За победу боролись все: и взрослые, и дети. И она стала достойной наградой семей. Первое место в республике и Кубок – у верхнедвинцев!

Анна ЗИМАЦКАЯ.