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Девять лет колонии получила жительница Барановичей за убийство новорожденного сына

14.06.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 июня Брестский областной суд огласил приговор 37-летней жительнице Барановичей, которая обвинялась в убийстве новорожденного сына.


Женщину признали виновной в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Суд назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемая — 37-летняя жительница Барановичей Елена. До заключения работала почтальоном в одном из городских отделений связи. Женщина в одиночку воспитывает двух несовершеннолетних дочерей: 17 и 11 лет, есть у нее и 20-летний сын. Также с ними в квартире проживает ее мать. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

По версии следствия, утром 8 июня 2015 года она родила в квартире здорового и доношенного мальчика, а затем вынесла его на улицу и выбросила в мусорный контейнер. Ребенок умер от переохлаждения.

Тело мальчика обнаружила 10 июня 2015 года женщина-дворник. В тот же день следователи возбудили уголовное дело, а эксперты проверили генотип ребенка по базе. Однако совпадений обнаружено не было. Специалисты исследовали биологические образцы тысячи женщин из Барановичей и Барановичского района, но подозреваемую установить не удалось.

На след обвиняемой помог выйти случай. Оперативники уголовного розыска во время поиска лиц, причастных к грабежу, отобрали биологические образцы у 47-летнего мужчины. Его генотип совпал с образцом убитого ребенка. Следователям мужчина рассказал, что ранее он состоял в отношениях с жительницей Барановичей. Выяснилось, что женщина забеременела от него в 2014 году, но свое положение от всех скрывала, на учет не становилась. В феврале 2019 года ее задержали.

Свою вину Елена признала в полном объеме. Она сообщила, что четвертого ребенка она родила на поддоне в душе. Роды продолжались около 10 минут и прошли без осложнений. По словам обвиняемой, малыш не плакал и не кричал. Как позже установили эксперты, мальчик родился здоровым.

После родов мать с сыном вышла из ванной. Родственники еще спали. Женщина оделась, завернула малыша в свои зеленые спортивные штаны, засунула в пакет из магазина и вышла на улицу. По дороге она выкинула сверток в мусорный контейнер и пошла на работу. В суде она сообщила, что надеялась, что мальчика кто-то найдет и заберет себе. По ее словам, на преступление ее толкнула «нехватка понимания в обществе».

 
 
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Женщина родила ребенка, завернула в старые спортивные штаны, засунула в пакет и выбросила в мусорку по дороге на работу.
 
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