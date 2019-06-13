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Как людям с инвалидностью удалось достучаться до чиновников

14.06.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять белорусских городов намерены бороться с дискриминацией людей с инвалидностью и создавать условия для реализации их прав.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сообщества, профильные организации и местные власти пяти белорусских районных центров − Щучина, Воложина, Столбцов, Бобруйска и Столина − разработали местные стратегии по имплементации Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью, основанные на потребностях горожан. Этот шаг стал итогом кампании Офиса по правам людей с инвалидностью «Повестка 50», направленной на улучшение ситуации с правами людей с инвалидностью в этих городах.

Прежде чем принять решение — спросить людей

В Беларуси все решения принимаются в центральных органах власти. Но спускаясь на места, они часто теряют актуальность и не учитывают специфику регионов.

Так было и с республиканским планом по имплементации Конвенции о правах людей с инвалидностью.

− Инвалидность вариативная: начиная с людей с сахарным диабетом и заканчивая теми, у кого врожденная инвалидность. Между ними большая дистанция, у них разные потребности и проблемы, − заметил координатор кампании «Повестка 50» в Беларуси Михаил Мацкевич на презентации финальной публикации о результатах работы.

Попытки реализовать все права и свободы людей с инвалидностью с помощью государственного регулирования исключают важный компонент — индивидуальный подход. Учесть уникальные для города, района и отдельного человека нюансы получается только при активном участии самих людей, местного сообщества и тех, кто живет рядом с людьми, имеющими особые потребности, кто работает непосредственно с ними, принимает решения на местах.

− Беларусь традиционно мыслит вертикалью. Мы хотели обсудить, насколько удалось изменить ход обычных ситуаций, начать самим обдумывать свою жизнь, искать способы решения вопросов, − говорит глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Благодаря обратной связи и участию разных представителей общества, местные повестки не раз менялись и дополнялись, становясь более актуальными для конкретного города.

− Нельзя ничего заключать или решать для людей с инвалидностью, не спрашивая, что они по этому поводу думают, − объясняет Михаил Мацкевич.

В массе своей люди, в том числе принимающие решения, не до конца понимают, чего же хотят те, кто добивается реализации прав людей с инвалидностью. Но, как показало исследование Центра европейской трансформации, даже в малых городах уже можно увидеть прогресс в отношении к безбарьерной среде.

− Когда люди сами стали пытаться пользоваться теми правами, которые у них есть, наружу вылезли проблемы, которые раньше были незаметны, − объясняет старший аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест.

Это касается, к примеру, вопросов, связанных с доступом к образованию и трудоустройством.

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин подчеркнула, что местные социальные службы, общественные организации и власти проделали большую работу, которая поможет качественно подходить к обеспечению доступа людей ко всем правам и жизни без дискриминации.

− Наша совместная цель в том, чтобы люди с инвалидностью имели полноценный доступ к услугам и реализации своих прав, а не просто воспринимались как те, кому нужна помощь, − говорит она.

Не все шло гладко

За три года реализации кампании ее участники столкнулись с разными проблемами. Во-первых, многие, включая тех, кто ежедневно имеет дело с вопросами доступности среды и услуг для имеющих инвалидность, не понимали, почему их просят с нуля изучать и анализировать ситуацию, если на республиканском уровне уже все написано. И только со временем они осознали, что могут «освежить» имеющиеся данные и подстегнуть решение наиболее острых вопросов.

Часть актуальных проблем решить на местах невозможно. Местные бюджеты не так гибки и самодостаточны, чтобы выделять на проекты дополнительные средства. А отчасти в силу действующих вертикальных подходов к принятию решений, на которые у местных сообществ и руководства города нет никакого влияния.

Как признаются представители местных инициатив, во время работы они нередко забывали о том, что им предстоит очертить реальную ситуацию в регионе, и скатывались до описания шаблонных проблем, о которых постоянно говорят профильные ведомства. Где-то организациям, государственным и из гражданского общества, приходилось сначала искать подходы друг к другу, а потом много и долго объяснять руководству города, чем они занимаются, почему настаивают на создании местного плана действий.

В итоге, как признаются участники кампании, найти общий язык, заинтересованность игроков и создать стратегии действий все же удалось. Единственный из городов кампании, который еще не подписал разработанную повестку, это Бобруйск. Связано это с бюрократическими процессами.

− Нас все поддержали, согласились, что это надо делать. Но повестка еще лежит на подписи у заместителя мэра, к которому все боятся идти в кабинет, − рассказывает заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания территориального центра социального обслуживания населения (Бобруйск) Мария Капустина. − Мы не могли даже повесить баннер, созданный для того, чтобы окружающие лучше принимали людей с инвалидностью, чтобы люди привыкали к «не таким, как они». Бумага на подпись просто гуляла по кабинетам, пока не помогли общественные организации.

Что изменят местные повестки?

Созданные на местах рабочие группы изучили проблемы и потребности живущих в местности людей с инвалидностью, проработали возможные пути их решения, обращаясь к опыту польских организаций, чтобы за эти годы разработать местные повестки реализации Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью.

В результате в 4 из 5 городов местные организации и власти подписали повестки по имплементации Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью, нацеленные на целевую группу из 1,5 тысячи человек. А также разработали инструменты для их реализации.

− Этот проект не завершение, а начало чего-то большого, − считает Сергей Дроздовский.

Повестки — это своего рода руководство к действию для местных органов власти, социальных служб, общественных организаций, а по возможности еще и для бизнеса и других структур, играющих важную роль в развитии городов. Следующий шаг — реализация всех пунктов, прописанных в повестках.

Как они будут реализованы, зависит от активности местных организаций, сообществ и властей, отмечают участники кампании.

 
 
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Пять белорусских городов намерены бороться с дискриминацией людей с инвалидностью и создавать условия для реализации их прав.
 
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