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Под Витебском снова повредили «Ленина с котом». Что на этот раз?

14.06.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле станции Лучеса под Витебском снова повредили скульптуру с народным названием «Ленин с котом». На этот раз ее облили красной краской, пишет «Витебский курьер».


Фото: «Витебский курьер»

— Вандалы вновь поиздевались над нашим «Лениным с котом», облили его красной краской, — жалуется председатель местного садоводческого товарищества Игорь Тепляков.

Напомним, над созданием композиции работал скульптор-любитель Игорь Высоцкий. Скульптуру дачники установили по частной инициативе, на свои деньги.

В середине мая «Ленина с котом» разбили вандалы: Ильич лишился бетонной руки, а кот — головы. Милиция быстро нашла хулиганов. Ими оказались 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно.

Свой поступок молодые люди объяснили состоянием алкогольного опьянения, а также мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов. Против парней возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Витебск
 
 
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Скульптуру дачники установили по частной инициативе, на свои деньги.
 
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