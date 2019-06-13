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Под Витебском снова повредили «Ленина с котом». Что на этот раз?
14.06.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле станции Лучеса под Витебском снова повредили скульптуру с народным названием
— Вандалы вновь поиздевались над нашим «Лениным с котом», облили его красной краской, — жалуется председатель местного садоводческого товарищества Игорь Тепляков.
Напомним, над созданием композиции работал скульптор-любитель Игорь Высоцкий. Скульптуру дачники установили по частной инициативе, на свои деньги.
В середине мая «Ленина с котом» разбили вандалы: Ильич лишился бетонной руки, а кот — головы. Милиция быстро нашла хулиганов. Ими оказались 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно.
Свой поступок молодые люди объяснили состоянием алкогольного опьянения, а также мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов. Против парней возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Скульптуру дачники установили по частной инициативе, на свои деньги.
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