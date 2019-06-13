Под Витебском снова повредили «Ленина с котом». Что на этот раз?

Источник материала: Tut.by

Возле станции Лучеса под Витебском снова повредили скульптуру с народным названием «Ленин с котом» . На этот раз ее облили красной краской, пишет «Витебский курьер».



Фото: «Витебский курьер»

— Вандалы вновь поиздевались над нашим «Лениным с котом», облили его красной краской, — жалуется председатель местного садоводческого товарищества Игорь Тепляков.

Напомним, над созданием композиции работал скульптор-любитель Игорь Высоцкий. Скульптуру дачники установили по частной инициативе, на свои деньги.

В середине мая «Ленина с котом» разбили вандалы: Ильич лишился бетонной руки, а кот — головы. Милиция быстро нашла хулиганов. Ими оказались 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно.

Свой поступок молодые люди объяснили состоянием алкогольного опьянения, а также мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов. Против парней возбуждено уголовное дело за хулиганство.