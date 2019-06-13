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16 июня — День медицинских работников

14.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

16 июня — День медицинских работников

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости.
Современное здравоохранение — это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль, где необходимы серьезные знания, опыт, высокая самоотдача, постоянное развитие и совершенствование, несомненно, любовь к своей профессии. И все же, в век высоких технологий не обойтись без лучших человеческих качеств, таких как человеколюбие, доброта, умение выслушать, терпение.
Уверены, что знания и накопленный опыт медработников будут и в дальнейшем способствовать развитию системы здравоохранения нашего района, повышению уровня медицинского обслуживания населения.
Желаем успехов и благополучия, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Представители вашей...
 
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