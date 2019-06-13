16 июня — День медицинских работников

Источник материала: Кировец





Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости.

Современное здравоохранение — это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль, где необходимы серьезные знания, опыт, высокая самоотдача, постоянное развитие и совершенствование, несомненно, любовь к своей профессии. И все же, в век высоких технологий не обойтись без лучших человеческих качеств, таких как человеколюбие, доброта, умение выслушать, терпение.

Уверены, что знания и накопленный опыт медработников будут и в дальнейшем способствовать развитию системы здравоохранения нашего района, повышению уровня медицинского обслуживания населения.

Желаем успехов и благополучия, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.