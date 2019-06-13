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Проветривали - и забыли закрыть окно. В Лунинце трехлетний ребенок выпал со второго этажа садика

14.06.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехлетний ребенок попал в больницу после падения со второго этажа детсада в Лунинце, сообщает Следственный комитет.

13 июня около 13.00 в милицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили трехлетнего мальчика. Выяснилось, что в тот день ребенок находился в детском саду. Когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, а после их возвращения забыла его закрыть.

После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеваться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребенка расположена вблизи окна.

Сейчас ребенок в больнице. Угрозы его жизни нет. Следователи проводят проверку.

 
 
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