Краковский Лайконик, концерт и встреча с Янушем Вишневским. Подробная программа Дня Польши в Минске

Источник материала: Tut.by

В Верхнем городе в субботу, 15 июня, — День Польши. Подробную программу сообщает посольство этой страны в Беларуси.



Праздник польской культуры в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Возле минской Ратуши и в Верхнем городе будут работать тематические площадки.

Публикуем подробную программу, а ниже — немного подробностей.



Изображение предоставлено посольством Польши в Беларуси

На главной сцене выступят хедлайнеры из Польши: польская группа «GOLDEN LIFE», которая презентует свои лучшие хиты на границе поп и рок-музыки, рэпа и кантри. Группа выступала на одной сцене с Radiohead, Джо Кокером и Rammstein.

С концертной программой «Да 200-годдзя Станіслава Манюшкі» выступят симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Республики Беларусь, солисты Большого театра Беларуси, художественный руководитель и дирижер Фролов. К 80-летию легенды польской музыки ХХ века Чеслава Немана коллектив Щучинского районного центра культуры и народного творчества презентует лучшие произведения музыканта.

Уличная выставка «Краковский Лайконик» познакомит с историей одного из символов Кракова. Лайконик — татарский всадник в восточном костюме, тюрбане и с булавой в руке. Он напоминает про освобождение Кракова от захватчиков, а также танцует и забавляет зрителей. Шествие Лайконика внесено в польский национальный реестр нематериального культурного наследия. Карнавальное шествие «Краковский Лайконик» стартует от дворика художественной галереи Михаила Савицкого (там будет экспонироваться выставка). Збигнев Гленек играет Лайконика ужо 31 год, до этого 17 лет ходил в процессии плотогоном. Его вооружение весит 30 килограммов. Вместе со свитой и группой «Мляскоты» шествие торжественно пройдет по прилегающим к Верхнему городу улицам и потанцует на площади возле городской Ратуши. Считается, что удар булавой Лайконика способствует благополучию на весь год.

На развлекательной площадке выступят веселые клоуны, в том числе на ходулях. На театральной площадке выступит краковский уличный театр «Сцена калейдоскоп». Коллектив совмещает цирковое, балетное и аудиовизуальное искусство. Минской публике покажут спектакль «Сердце Дон Жуана в огне».

В этот день можно будет также проверить свои знания польского языка и посмотреть, что предлагают на этот счет минские образовательные школы.

На литературной площадке (в каретном дворике, что на улице Кирилла и Мефодия) состоится встреча со знаменитым польским писателем и ученым Янушем Леоном Вишневским.