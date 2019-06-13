ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краковский Лайконик, концерт и встреча с Янушем Вишневским. Подробная программа Дня Польши в Минске

14.06.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Верхнем городе в субботу, 15 июня, — День Польши. Подробную программу сообщает посольство этой страны в Беларуси.


Праздник польской культуры в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Возле минской Ратуши и в Верхнем городе будут работать тематические площадки.

Публикуем подробную программу, а ниже — немного подробностей.


Изображение предоставлено посольством Польши в Беларуси

На главной сцене выступят хедлайнеры из Польши: польская группа «GOLDEN LIFE», которая презентует свои лучшие хиты на границе поп и рок-музыки, рэпа и кантри. Группа выступала на одной сцене с Radiohead, Джо Кокером и Rammstein.

С концертной программой «Да 200-годдзя Станіслава Манюшкі» выступят симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Республики Беларусь, солисты Большого театра Беларуси, художественный руководитель и дирижер Фролов. К 80-летию легенды польской музыки ХХ века Чеслава Немана коллектив Щучинского районного центра культуры и народного творчества презентует лучшие произведения музыканта.

Уличная выставка «Краковский Лайконик» познакомит с историей одного из символов Кракова. Лайконик — татарский всадник в восточном костюме, тюрбане и с булавой в руке. Он напоминает про освобождение Кракова от захватчиков, а также танцует и забавляет зрителей. Шествие Лайконика внесено в польский национальный реестр нематериального культурного наследия. Карнавальное шествие «Краковский Лайконик» стартует от дворика художественной галереи Михаила Савицкого (там будет экспонироваться выставка). Збигнев Гленек играет Лайконика ужо 31 год, до этого 17 лет ходил в процессии плотогоном. Его вооружение весит 30 килограммов. Вместе со свитой и группой «Мляскоты» шествие торжественно пройдет по прилегающим к Верхнему городу улицам и потанцует на площади возле городской Ратуши. Считается, что удар булавой Лайконика способствует благополучию на весь год.

На развлекательной площадке выступят веселые клоуны, в том числе на ходулях. На театральной площадке выступит краковский уличный театр «Сцена калейдоскоп». Коллектив совмещает цирковое, балетное и аудиовизуальное искусство. Минской публике покажут спектакль «Сердце Дон Жуана в огне».

В этот день можно будет также проверить свои знания польского языка и посмотреть, что предлагают на этот счет минские образовательные школы.

На литературной площадке (в каретном дворике, что на улице Кирилла и Мефодия) состоится встреча со знаменитым польским писателем и ученым Янушем Леоном Вишневским.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Верхнем городе в субботу, 15 июня, - День Польши. Подробную программу сообщает посольство этой страны в Беларуси
 
Новости дня
Новости общества
 
Гордимся своим земляком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика