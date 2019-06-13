Гордимся своим земляком

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14.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Марат Русланович Конорев родился в Бресте в 1967 году, но все его детство и школьные годы прошли в Борисове: здесь в 1984 году окончил среднюю школу
№ 15, которая специализировалась на углубленном изучении английского языка. С огромным уважением школьник относился к директору школы И.И. Лашкевичу, участнику Великой Отечественной войны, фронтовику; любил гуманитарные предметы.
Отношение к будущей профессии определилось сразу же: по окончании школы поступил в Витебский мединститут. После первого курса был призван в армию, так как в тот период приказом министра обороны с мединститутов была снята «бронь», и Марату пришлось служить радиотелеграфистом в полку ПВО под Минском.
Гвардии сержант Конорев после службы возвратился в мединститут и днем и ночью кропотливо, упорно сидел над учебниками, восстанавливая забытые за два года знания. На третьем курсе с большим интересом посещал научный кружок при кафедре микробиологии, которую возглавлял профессор К.С. Азаренок, довольно часто и успешно участвовал в олимпиадах, был удостоен титула «Чемпион Беларуси по терапии». В 1988 году Марат дошел до финала и занял почетное четвертое место на Всесоюзном форуме студентов медицинских вузов, в котором участвовали 80 вузов СССР.
В 1992 году выпускник Конорев М.Р. получил диплом с отличием и направление в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной терапии ВГМИ. Здесь в течение двух лет проходил обучение. Набравшись знаний и опыта, приступил к научной диссертации и в 29 лет получил ученую степень.
Через четыре года, в 2000-м, молодой кандидат наук защитил докторскую диссертацию. В течение трех лет он возглавлял кафедру госпитальной терапии. В 2003 году Марат Русланович получил звание доцента по специальности «Клиническая медицина» и защитил докторскую диссертацию.
В 2005 году студент-профессор Конорев М.Р. успешно закончил обучение на факультете педагогики и психологии высшей школы УО ВГМУ по специальности переподготовки «Профессиональное обучение с присвоением квалификации «педагог» и получил диплом с отличием. По сути, это было вторым высшим образованием.
В 2006 году 39-летнему преподавателю-профессору была присвоена квалификационная категория по специальности «Терапия». В ноябре 2008 года  Марат Русланович был переведен на должность заведующего курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров общей и клинической фармакологии, а с 2010 года возглавил эту кафедру. Здесь профессор Конорев М.Р. освоил новое направление, приобрел опыт, консультировал, познавал новые разделы медицины, огромный спектр лекарственных трав и их
применение.
Профессор не только лечил и учил, читал иностранцам лекции на английском языке, но и постоянно учился сам. В 2012 году в 45 лет Марату Руслановичу было присвоено звание по специальности «Клиническая
медицина».
Сегодня у ученого Марата Конорева огромная область научных интересов, плодотворная творческая, педагогическая и общественная работа (главный редактор журнала «Uniyersum»/ «медицина и фармакология»), он является автором и соавтором свыше 200 научных и научно-учебно-методических трудов. Среди них три монографии, публикации в научных журналах, более 80 из которых напечатаны за рубежом. При единоличном руководстве защищены 3 кандидатские диссертации по специальности «Гастроэнторология».
Он гордится своими учениками, особенно Ольгой Владимировной Маршалко — начальником управления кадровой политики учреждений образования, главным терапевтом Министерства здравоохранения. Имя Конорева занесено в биографическую энциклопедию США. Наш земляк профессор Конорев М.Р. — в постоянном творческом поиске. В 2009 году стал лауреатом стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым в номинации «Доктора наук до 45 лет». Имеет грамоты Министерства здравоохранения, Витебского облисполкома, диплом «Человек года - 2014», ему присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

Галина  Дегтяренко, член   районного совета ветеранов

 
Теги: Брест
 
 
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Ежегодно в нашей стране в июне отмечается День медицинского работника. Наш земляк М.Р. Конорев достиг больших успехов в области отечественной медицины: он — доктор...
 
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