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Внимание! Начало эксплуатации программного комплекса в ПУ «Борисовгаз»

14.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Информируем вас о том, что с июня 2019 года ПУ «Борисовгаз» переходит на программный комплекс «Реализация природного газа и СУГ через присоединенную сеть физическим лицам» автоматизированной информационной биллинговой системы и системы взаимодействия с потребителями УП «Минск-облгаз».
В период проведения опытной эксплуатации возможно возникновение неточностей в расчетах и/или ошибок в формировании стоимости потребленного газа.
Для оперативного решения возникающих проблемных вопросов просьба обращаться непосредственно в службу учета управления или по телефонам: 95-99-10; 94-30-59; 95-96-49.
Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за сотрудничество и взаимопонимание.
УНП 100008077

 
Теги: Минск
 
 
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