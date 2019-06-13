Внимание! Начало эксплуатации программного комплекса в ПУ «Борисовгаз»

Источник материала: Единство

Информируем вас о том, что с июня 2019 года ПУ «Борисовгаз» переходит на программный комплекс «Реализация природного газа и СУГ через присоединенную сеть физическим лицам» автоматизированной информационной биллинговой системы и системы взаимодействия с потребителями УП «Минск-облгаз».

В период проведения опытной эксплуатации возможно возникновение неточностей в расчетах и/или ошибок в формировании стоимости потребленного газа.

Для оперативного решения возникающих проблемных вопросов просьба обращаться непосредственно в службу учета управления или по телефонам: 95-99-10; 94-30-59; 95-96-49.

Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за сотрудничество и взаимопонимание.

УНП 100008077