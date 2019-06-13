Профессиональный праздник у медицинских работников

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом.

Вот и главная медицинская сестра центральной районной больницы Светлана Павлючкова признаётся, что ни в какой другой профессии, кроме медицинской, себя не видит.

После окончания Даугавпилского медицинского училища Светлана получила распределение в Ригу. Поработала год, вышла замуж и с мужем приехала в Верхнедвинск.

-Так вышло, что когда-то отец привез маму сюда, на свою родину, — рассказывает Светлана Владимировна. — И я с мужем вернулась в родной Верхнедвинск.

Главной медсестрой стала, конечно, не сразу: долгое время работала в отделении переливания крови, процедурной медсестрой дневного стационара, старшей медсестрой в хирургическом отделении. За это время многому научилась.

И вот уже больше 11 лет она занимает должность главной медсестры. Главврач высоко ценит её профессиональные качества и знает, что любое порученное дело Светлана Владимировна выполнит точно и в срок. Она следит за порядком, чистотой, питанием, условиями пребывания больных, за тем, чтобы в медучреждении комфортно себя чувствовали и медики, и пациенты. Обязанностей много: это и контроль за выполнением медицинских назначений, и распределение на койки сестринского ухода, и санитарно-эпидемический режим, и организация работы среднего и младшего медперсонала.

— С людьми работать непросто, но интересно, — признаётся женщина. — Ставить задачи и решать их мне очень нравится. Конечно, одной со всеми вопросами не справиться, но моя опора — совет медицинских сестёр.

На протяжении года под руководством Светланы Владимировны 30 человек из числа среднего медицинского персонала сдавали на высшую категорию. Областная квалификационная комиссия осталась очень довольна качеством подготовки.

Портрет Светланы Владимировны Павлючковой занесен на районную Доску Почёта. Такая высокая оценка её работы женщину смущает, говорит, что не привыкла к вниманию, ведь она просто выполняет свою работу. Более трёх десятков лет работает в медицине и абсолютно уверена в правильности сделанного когда-то выбора.

День медицинского работника Светлана Владимировна встретит в кругу семьи – и это будет самый лучший подарок к профессиональному празднику.

Анна ЗИМАЦКАЯ.