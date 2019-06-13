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В Могилеве ищут жертв городских ритуальщиков. Те брали деньги за то, что бесплатно

14.06.2019 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут пострадавших клиентов Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Специализированный комбинат обслуживания населения» — тех, кто с января 2015-го по апрель 2019 года оплачивал ряд услуг, сообщили в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, в этот период ритуальщики незаконно брали плату за такие услуги, как прием и оформление заказов на погребение; прием и оформление документов; осуществление контроля за погребением, а также за разрешение на проведение работ по благоустройству мест захоронения и установку надмогильного сооружения.

— Должностными лицами предприятия были утверждены соответствующие прейскуранты цен на выполнение этих работ. Впоследствии решением суда Октябрьского района Могилева от 18 октября 2018 года действия предприятия признаны противоправными, нарушающими права потребителей, а сделки, заключенные со всеми потребителями, оплатившими вышеуказанные услуги, признаны ничтожными, — говорится в сообщении СК.

По закону предоставление участков для захоронения выполняется на безвозмездной основе в рамках осуществления административной процедуры, а контроль за погребением является обязанностью специализированной организации. То есть граждане вводились в заблуждение и оплачивали то, за что платить не обязаны по закону.

Чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления, следователи просят граждан, которые оплачивали вышеперечисленные услуги КБО, позвонить по телефону: (8 0222) 29−82−66.

 
Теги: Могилев
 
 
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Например, ритуальщики незаконно брали деньги за разрешение на установку памятника и проведение работ по благоустройству захоронения.
 
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