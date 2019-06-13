В Гродно на Свердлова при земляных работах нашли человеческие останки

Источник материала: Tut.by

Человеческие кости 13 июня обнаружил археолог из Национальной академии наук Беларуси, который ведет надзор за земляными работами на улице Свердлова. Там рядом с домом № 4 меняют трубы теплотрассы, сообщает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

На место находки была вызвана милиция и судмедэкспертиза. Предположительно останки принадлежат троим людям.









— О массовом захоронении пока говорить не стоит, кости были обнаружены только в одном месте. Но есть вероятность, что тут в XIX веке было кладбище, и когда делали железную дорогу, его снесли. Может, это часть тех захоронений, а может, от еврейского госпиталя, который находится рядом, а может, это и вовсе останки погибших в последних войнах солдат. Будем копать дальше, может, что-то и прояснится, — отметил археолог Павел Кенько.