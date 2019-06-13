В минском колледже парни сидели на занятиях в юбках. Администрация объяснила почему

Источник материала: Tut.by

В Минском колледже предпринимательства строгий дресс-код. Зимой и летом нужно носить только одежду официально-делового стиля. Но в четверг стояла такая жара, что некоторые ребята пришли в шортах. В ответ, шутят ребята, им предложили надеть юбки. В администрации учебного заведения об этой истории тоже рассказывают с улыбкой. Правда, уточняют, все было не совсем так.



Фото: соцсети

По словам учеников, в Минском колледже предпринимательства к внешнему виду ребят относятся строго. Например, девушкам нельзя ходить на занятия с голыми плечами, а ребятам — в шортах.

— Но на этой неделе очень жарко. Вот кто-то в соцсетях и предложил мальчишкам прийти в шортах, — рассказывает один из учащихся. — Идея парням понравилась — и вчера часть ребят, которые учатся в первую смену, решились надеть шорты.



Фото: соцсети

И тут, с улыбкой продолжает собеседник, случилось неожиданное. Завуч по воспитательной работе предложила несколькими парням переодеться. Вместо шортов надеть юбки, похожие на килты.

— Насколько я понимаю, юбки достались первым, кого она встретила в тот день в шортах, — предполагает собеседник. — Сколько было таких парней, я не знаю. Я видел человек шесть.

Идею завуча, продолжает учащийся, ребята восприняли с юмором. Юбки надевали без проблем, ходили в них на занятия.

— Сегодня они тоже в юбках?

— Нет, вчера днем дресс-код на время отменили, — отвечает молодой человек. — Сегодня многие пришли в шортах. Замечаний к ним нет.

Татьяна Казак, завуч по воспитательной работе рассказывает, что в этой истории все было не совсем так. Но для начала поясняет. В учебном заведении официально-деловой стиль одежды. Все-таки, говорит она, тут готовят специалистов. Но подростки, как известно, люди, которые не всегда хотят жить по правилам и выглядеть строго. Для таких случаев в колледже есть несколько решений проблемы. Например, если кто-то живет рядом и пришел одетым не по форме, его могут отправить домой переодеться или позвонить родителям, попросить принести брюки или рубашку.

Однако вчера администрация чуть отошла от привычных правил. Получилось очень позитивно.

— Утром я увидела одного из парней в шортах, — вводит в курс дела Татьяна Казак. — С собой у него были штаны. Мы пообщались, он сбегал в туалет переоделся. Сейчас жарко, и двери в аудиториях во время занятий открыты. Я проходила по коридору и заметила, что на занятии он снова в шортах.

Татьяна Ивановна пригласила его к себе в кабинет. Парень улыбнулся: «Так я не один такой». Так на приеме у завуча мальчишка оказался вместе с двумя своими одногруппниками.

— У нас с ребятами очень демократичные отношения, — возвращается в тот день собеседница. — Когда они пришли в мой кабинет, чтобы разобраться с инцидентом, заметили эти юбки и захотели их надеть. Я говорю: «Ребята, в юбке будет еще жарче». А они мне: «Татьяна Ивановна, такой хороший цвет, мы будем как шотландцы». Я ответила: «Если хотите, берите, только обещайте не срывать занятия шутками на эту тему». Они пообещали — и я разрешила.

Потом, продолжает собеседница, это увидели другие ребята и тоже прибежали к ней за юбками. Нашлись «килты» и для них.

— Я говорю, вы будете селфи делать, они: «Да, такой день нужно запечатлеть».

— А откуда эти юбки?

— Если девушки приходят в коротких юбках, мы предлагаем им, как вариант, надеть такую юбку.

По словам завуча, большинство учащихся отходили в юбках до конца занятий, а потом все вернули. Завуч шутит, ребята и сегодня прибегали, просили «шотландский наряд», но педагог ответила: «Сегодня не нужно».

К тому же вчера днем на время жары дресс-код в учебном заведении упростили. В шортах на занятия теперь можно.

— Вчера было совещание, на котором директор подписал приказ, где ужесточили контроль за питьевым режимом. Это необходимо, чтобы в связи с жарой дополнительно обеспечить детей водой, — перечисляет специалист. — Второе — немного упростить требования к одежде, и третье — сократить время учебных занятий.

Пока идею с «килтами» в колледже повторять не планируют. В интернете, улыбается Татьяна Казак, и так уже много снимков их мальчишек в юбках.