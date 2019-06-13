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«Очень ждала дочку». Что известно о роженице, которая покончила с собой в гродненском роддоме

14.06.2019 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре совершила суицид женщина. Друзья и родственники роженицы говорят, что не замечали каких-либо изменений в поведении и состоянии женщины — ничего, что очевидно могло бы подтолкнуть 27-летнюю Елену к суициду. Она вместе с мужем очень ждала рождения дочери. Ребенок появился на свет 6 июня.


Гродненский областной клинический перинатальный центр. Фото с сайта газеты «Гродненская правда»

Елена работала бухгалтером в одной из школ Гродно. На ее странице в социальных сетях — позитивные статусы о любви и отношениях, фотографии с мужем и из путешествий.

 — Всегда спокойная была, тихая девочка. Дочку они с мужем очень ждали, до последнего все скрывали. Боялись, наверное, чтобы не сглазили, — говорит родственница девушки.

На то, по словам знакомых Елены, были причины: несколько лет назад женщина родила ребенка намного раньше положенного срока, он умер.

По словам знакомых женщины, Елену рано утром нашли повешенной в столовой отделения, где она лежала вместе с дочкой.

— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ведомство проводит проверку по факту смерти в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней родильницы. Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре совершила суицид женщина.
 
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