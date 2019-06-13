|
«Очень ждала дочку». Что известно о роженице, которая покончила с собой в гродненском роддоме
14.06.2019 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре
Елена работала бухгалтером в одной из школ Гродно. На ее странице в социальных сетях — позитивные статусы о любви и отношениях, фотографии с мужем и из путешествий.
— Всегда спокойная была, тихая девочка. Дочку они с мужем очень ждали, до последнего все скрывали. Боялись, наверное, чтобы не сглазили, — говорит родственница девушки.
На то, по словам знакомых Елены, были причины: несколько лет назад женщина родила ребенка намного раньше положенного срока, он умер.
По словам знакомых женщины, Елену рано утром нашли повешенной в столовой отделения, где она лежала вместе с дочкой.
— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре совершила суицид женщина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)