ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в выходные: жара немного ослабеет

14.06.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси удерживается аномально жаркая погода с дефицитом осадков. Но уже скоро слегка похолодает. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В последние дни максимальная температура воздуха на большей части территории страны достигает +30 +34°С, во многих районах превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений. В Минске три дня подряд обновляется рекорд июня, вчера днем зафиксирована температура +34°С. В связи с жаркой погодой и недобором осадков отмечается высокая пожароопасность лесов, а по юго-востоку Гомельской области чрезвычайная пожароопасность.

В предстоящие выходные дни жара немного ослабеет, местами не обойдется без локальных грозовых дождей различной интенсивности.

15 июня, в субботу, ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15…+21°С, максимальная температура днем составит от +24°С по северу до +33°С по югу. В Минске в субботу без существенных осадков ночью +18 +20°С, днем +27…+29°С.

В воскресенье, 16 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем под влиянием фронтального раздела в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12…+19°С, по юго-западу +20…+22°С; максимальная температура днем в основном +24…+29°С, местами, преимущественно по югу страны, +30 +32°С. В Минске без осадков ночью +13…+15°С, днем +26…+28°С.

В понедельник, 17 июня, местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью +14…+21°С, максимальная температура днем +24…+29°С, местами, преимущественно по югу, +30 +32°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные дни жара немного ослабеет, местами не обойдется без локальных грозовых дождей различной интенсивности.
 
Новости дня
Новости общества
 
Клубника, лисички и первые дыни. Что почем на гомельском рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика