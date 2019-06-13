Погода в выходные: жара немного ослабеет

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси удерживается аномально жаркая погода с дефицитом осадков. Но уже скоро слегка похолодает. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В последние дни максимальная температура воздуха на большей части территории страны достигает +30 +34°С, во многих районах превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений. В Минске три дня подряд обновляется рекорд июня, вчера днем зафиксирована температура +34°С. В связи с жаркой погодой и недобором осадков отмечается высокая пожароопасность лесов, а по юго-востоку Гомельской области чрезвычайная пожароопасность.

В предстоящие выходные дни жара немного ослабеет, местами не обойдется без локальных грозовых дождей различной интенсивности.

15 июня, в субботу, ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15…+21°С, максимальная температура днем составит от +24°С по северу до +33°С по югу. В Минске в субботу без существенных осадков ночью +18 +20°С, днем +27…+29°С.

В воскресенье, 16 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем под влиянием фронтального раздела в западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12…+19°С, по юго-западу +20…+22°С; максимальная температура днем в основном +24…+29°С, местами, преимущественно по югу страны, +30 +32°С. В Минске без осадков ночью +13…+15°С, днем +26…+28°С.

В понедельник, 17 июня, местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью +14…+21°С, максимальная температура днем +24…+29°С, местами, преимущественно по югу, +30 +32°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!