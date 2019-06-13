|
Клубника, лисички и первые дыни. Что почем на гомельском рынке
14.06.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Долой «пластмассовые» помидоры, пришло время свежих витаминов. Нет дачи? Тогда — на рынок. Держите свежий обзор ассортимента и цен на гомельском рынке.
В эти дни на гомельском Центральном рынке красным красно: пришло время клубники. Самая дешевая — у фермеров с полей, по 1 руб. 80 коп. Выращенная же «как для себя» — от 3 до 4 рублей.
Вообще если нужно сэкономить, то лучше приходить на рынок к концу дня — продавцы устали, да и ягода на жаре к этом у времени уже теряет первоначальный вид — не везти же такую домой. В итоге цену можно скинуть вполовину. Нам, к примеру, предлагали забрать за рубль.
Земляника садовая традиционно дороже — за пол-литровый стакан просят 4 рубля.
Петрушка, руккола и укроп — по рублю за пучок. Базилик — 2 рубля. Редис — 2 руб. 50 коп. Маленький пучок салата стоит рубль, большой — 3 рубля.
— Дорого? Да вы что! Знаете, сколько за ним ухода нужно? А сколько воды? Тонны! — объясняет политику ценообразования продавец.
Помидоры домашние из теплицы — от трех до шести рублей. А вот привозные можно найти и по два с половиной.
Самые дешевые огурцы — в крытом рынке из теплиц совхоз-комбината «Восток»: по 79 копеек. У бабушек на улице красивые «с пупырышками" — от полутора рублей и выше.
Также на рынке появился первый домашний болгарский перец. Цена — 6 рублей за кг.
Свою раннюю белокочанную капусту продают по рублю, кабачки по 1,50 за кг, молодую картошечку по 2 руб. 30 коп., чеснок урожая этого года — по 30 коп. за головку.
Диких ягод и грибов сейчас на рынке мало — сказывается
— Где взяли? Сейчас же в лес нельзя.
— А мне принесли! — смеется грибник.
200-граммовый стаканчик черники продают за 2 руб. 50. коп.
— Ого!
— Что ого? Мороженое сколько стоит — а каждый день берете! А какая там польза? А тут — одни витамины, — аргументирует продавец.
Черешня на Центральном рынке от 7.50 до 8.50. Но, если задаться целью, можно найти и дешевле. Вот эту желтую из собственного сада хозяйка продает в конце дня за 5 рублей. «Очень хочется домой к внукам, осталось 4 кг. Берите уже, да я пойду», — просит женщина.
А еще на Центральном рынке появились первые узбекские дыни. Маленькие, но ароматные — по 5 рублей за кило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держите свежий обзор ассортимента и цен на гомельском рынке.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)