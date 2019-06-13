Клубника, лисички и первые дыни. Что почем на гомельском рынке

Источник материала: Tut.by

Долой «пластмассовые» помидоры, пришло время свежих витаминов. Нет дачи? Тогда — на рынок. Держите свежий обзор ассортимента и цен на гомельском рынке.





В эти дни на гомельском Центральном рынке красным красно: пришло время клубники. Самая дешевая — у фермеров с полей, по 1 руб. 80 коп. Выращенная же «как для себя» — от 3 до 4 рублей.











Вообще если нужно сэкономить, то лучше приходить на рынок к концу дня — продавцы устали, да и ягода на жаре к этом у времени уже теряет первоначальный вид — не везти же такую домой. В итоге цену можно скинуть вполовину. Нам, к примеру, предлагали забрать за рубль.





Земляника садовая традиционно дороже — за пол-литровый стакан просят 4 рубля.

Петрушка, руккола и укроп — по рублю за пучок. Базилик — 2 рубля. Редис — 2 руб. 50 коп. Маленький пучок салата стоит рубль, большой — 3 рубля.

— Дорого? Да вы что! Знаете, сколько за ним ухода нужно? А сколько воды? Тонны! — объясняет политику ценообразования продавец.





Помидоры домашние из теплицы — от трех до шести рублей. А вот привозные можно найти и по два с половиной.









Самые дешевые огурцы — в крытом рынке из теплиц совхоз-комбината «Восток»: по 79 копеек. У бабушек на улице красивые «с пупырышками" — от полутора рублей и выше.





Также на рынке появился первый домашний болгарский перец. Цена — 6 рублей за кг.

Свою раннюю белокочанную капусту продают по рублю, кабачки по 1,50 за кг, молодую картошечку по 2 руб. 30 коп., чеснок урожая этого года — по 30 коп. за головку.





Диких ягод и грибов сейчас на рынке мало — сказывается запрет на посещение лесов. Но вот одинокая пол-литровая баночка лисичек за 4 рубля.

— Где взяли? Сейчас же в лес нельзя.

— А мне принесли! — смеется грибник.

200-граммовый стаканчик черники продают за 2 руб. 50. коп.

— Ого!

— Что ого? Мороженое сколько стоит — а каждый день берете! А какая там польза? А тут — одни витамины, — аргументирует продавец.





Черешня на Центральном рынке от 7.50 до 8.50. Но, если задаться целью, можно найти и дешевле. Вот эту желтую из собственного сада хозяйка продает в конце дня за 5 рублей. «Очень хочется домой к внукам, осталось 4 кг. Берите уже, да я пойду», — просит женщина.





А еще на Центральном рынке появились первые узбекские дыни. Маленькие, но ароматные — по 5 рублей за кило.