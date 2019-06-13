«Прежде чем стать за операционный стол, не раз на нем полежал». Известные врачи сдали кровь в День донора

Источник материала: Tut.by

«Прежде чем стать за операционный стол, я не раз на нем полежал», — рассказывает новый министр здравоохранения Владимир Караник. Сегодня, во Всемирный день донора крови, он пришел в Белорусское общество Красного Креста, чтобы сдать плазму, эритроциты и тромбоциты. Обычно он делает это тихо и непублично, без камер и журналистов, которые наблюдают за процессом. Но сегодня пришлось по-другому. «Больше всего мне бы не хотелось, чтобы это выглядело как реклама», — говорит министр. Ведь о том, насколько безвозмездное донорство важно для общества, Владимир Караник знает на личном опыте: и как пациент, которому делали переливание в детстве, и как хирург, пациент которого однажды потерял 8 литров крови во время операции.





Минск, Карла Маркса, 27. С утра в здании учебного центра Белорусского общества Красного Креста многолюдно. В коридоре сидят и ждут своей очереди белорусы, которые хотели бы отдать кровь тем, кому она, как правило, нужна в экстремальных ситуациях.

Среди пришедших — известный трансплантолог, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, депутат Палаты представителей Ольга Мычко, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Олег Руммо приходит раньше остальных и сдает кровь первым.

— С левой или правой руки? — спрашивает медперсонал.

— Давайте с левой, правая нужнее, — шутит трансплантолог.



Олег Руммо

После небольшого брифинга с журналистами на донацию приходит министр здравоохранения Владимир Караник. В нагрудном кармане рубашки лежит паспорт, в руках — анкета донора.

— В первый раз я сдал кровь на шестом курсе мединститута, — рассказывает TUT.BY министр здравоохранения. — Раньше не получалось из-за учебы: вырваться во время занятий и съездить на станцию переливания было непросто. Но когда в институт приехала выездная служба и спросила, кто готов, записалось полгруппы. Я в том числе.

После этого, рассказывает Владимир Караник, он еще не раз сдавал кровь. Только делал это тихо. Кстати, поучаствовать в сегодняшней акции он согласился, еще будучи главным врачом Минского городского клинического онкодиспансера. Новая должность эти планы не изменила.





В прошлом году, рассказывает министр, в онкодиспансере тоже было выездное мероприятие. Желающих сдать кровь оказалось больше, чем возможностей ее взять, вспоминает Караник.

— Принцип «не навреди» здесь соблюдается четко. После осмотра многие были отсеяны врачами. Как бы наши сотрудники ни объясняли, что они хотят, ответ был один: «Мы не готовы взять, потому что это небезопасно для вас». Помню, одна девушка — заведующая отделением — вышла из кабинета расстроенной. Спрашиваю: «Что такое?» «Одного килограмма веса не хватило», — улыбается министр.

Директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко уточняет: безопасный уровень донации — не более 13 процентов циркулирующей крови. Сдавать цельную кровь можно раз в два месяца — именно за столько времени восстановится уровень гемоглобина. Сдавать компоненты — плазму и тромбоциты — можно чаще: один раз в две недели.



Директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко

Пока разговариваем, в помещении собирается небольшая очередь.

— Без проблем, я подожду, — говорит министр.

Забор крови у одного человека длится до 10 минут. «Это стандарт Всемирной организации здравоохранения», — поясняет Федор Карпенко.

Ожидание Владимир Караник занимает беседой. Рассказывает, что у него «четвертая отрицательная».

— 6% населения земного шара имеет такую кровь.



Министр здравоохранения Владимир Караник

Такие люди, объясняет Федор Карпенко, считаются универсальными реципиентами, которым можно переливать любую кровь с отрицательным резус-фактором.

— Но когда в детстве мне нужно было переливание, сказали: «Это ребенок, ищите именно четвертую отрицательную», — вспоминает министр.

— У нас в центре всегда есть около 15−20 доз запасов четвертой отрицательной, — рассказывает Карпенко. — Она очень востребована и практически на вес золота.

До того как стать главврачом минского онкодиспансера, Владимир Караник был практикующим торакальным хирургом в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. По собственному опыту Владимир Караник знает, насколько важно донорство крови.





— Онкологическая служба — одна из основных потребителей донорской крови. Очень часто нужна тромбомасса. Из одной дозы крови можно получить одну дозу тромбомассы. Но одна доза нужна на 10 килограммов веса. То есть человеку весом 75−80 килограммов потребуется 8 доз.

По словам Федора Карпенко, концентрат тромбоцитов хранится 3−5 суток. В то время как эритроциты — 35 дней, а плазма замораживается и хранится до 3 лет.

— Бывают разные ситуации. Достаточно тяжело предугадать, когда понадобятся тромбоциты. Если возникает экстренная ситуация, звоним донорам и ночью. Наша цель до конца этого года — создать мобильное приложение, чтобы у каждого донора была под рукой вся информация: когда возможна следующая донация, когда нужна их помощь и так далее.





— А вы наденете маечку Красного Креста? — интересуется депутат Палаты представителей и генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко.

— А у вас на меня будет? — улыбается министр.

Рост у него (навскидку) — около 190 см. С рабочей одеждой, вспоминает министр, у него всегда были небольшие проблемы.

— Помню, когда еще работал в РНПЦ, перед операцией пришел к сестре-хозяйке за костюмом. Она спрашивает: «Штаны ищете?» Я говорю: «Штанов на меня здесь не может быть по определению. Здесь либо шорты, либо бриджи. Так вот, я ищу бриджи».

Тем временем подходит очередь министра.

— Левую или правую руку? — интересуется медперсонал.

— Сейчас гляну, где у меня вены лучше.





Расстегивает манжеты на одной руке, затем на второй.

— На правой — красавица, — говорит Федор Карпенко.

Несколько минут — и порция «четвертой отрицательной» пополняет базу РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.