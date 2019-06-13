РЕПОРТАЖ: В новую квартиру - с новыми мечтами

Источник материала: БелТА

Для многодетной семьи Артюх из Речицкого района нынешний период - радостный и волнительный одновременно. Супругам с четырьмя детьми предстоит переезд в новую квартиру из агрогородка в райцентр. Они признаются, что еще несколько месяцев назад волнений было гораздо больше, но справиться с ними помогло участие в акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора". Просьба помочь с отделкой строящейся квартиры была услышана. В день получения ключей от благоустроенного жилья семья поделилась радостью с корреспондентами БЕЛТА.

Елена и Дмитрий Артюх из агрогородка Защебье воспитывают четверых детей: двоих сыновей и двух дочерей. Старшему Александру 14, младшенькой Софье - 2. В агрогородке, который находится более чем в 30 км от Речицы, многодетная семья живет в двухкомнатной квартире, возделывает огород, держит небольшое хозяйство. "В начале прошлого года мы стали на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, спустя некоторое время нам предложили квартиру в Речице в новом микрорайоне", - рассказывает многодетная мать. Семья согласилась, однако переживала из-за ремонта, который потребует больших финансовых вложений и физических сил.

"Мы выписываем газету "7 дней", как-то прочли на ее страницах, что есть возможность задать вопрос Президенту. Решили написать письмо через БЕЛТА, спустя несколько дней нам позвонили и пригласили в райцентр, чтобы обсудить вопрос отделки квартиры", - вспоминает женщина.

За ключами от нового жилья супруги приехали с 10-летней дочкой Ульяной. "Мы еще не видели ремонт, немного волнуемся", - признаются они у подъезда.

Заместитель председателя Речицкого райисполкома Александр Горбач адресовал новоселам слова поддержки и теплые пожелания. "Пусть дом всегда будет наполнен детским смехом, радостью, пониманием и заботой друг о друге", - сказал он.

Поднимаясь на лифте на девятый этаж, счастливые супруги вместе с дочкой строят предположения, какой встретит их новая квартира. Маленькой Ульяне непросто совладать с эмоциями: она еще не была в новом доме. Открывая только что полученными ключами входную дверь, чета вспоминает, что первой в новое жилье неплохо было бы впустить кошку. "В приятной суете забыли о поверье, но обязательно исправим", - обещают они на пороге прихожей.

Четыре просторные комнаты, санузел, кухня, лоджия - хозяева внимательно рассматривают каждый уголок.

"Эта спальня будет наша с Софьей, а эта - мальчиков", - делит пространство Ульяна.

Мама добавляет, что все очень понравилось - и квартира, и ремонт. "Спасибо большое!" - говорит хозяйка.

Новоселье семья планирует отметить через несколько месяцев. Еще предстоит покупка мебели, техники, нужно определиться со школой для старших и детским садом для младшей, закончить работы в огороде. "Сначала жена с детьми переедет, а потом я, когда выкопаем картошку, разберемся с хозяйством", - строит планы Дмитрий. Ему также нужно решить вопрос с трудоустройством на новом месте.

В этот же день ключи вручали и другим новоселам многоэтажного дома. "Он строился в соответствии с указом №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. В новом доме 132 квартиры, в 82 из них будут проживать 78 многодетных семей", - пояснила исполняющая обязанности заместителя директора по финансам "УКС Речицкого района" Анна Лапотко. Она отметила, что помимо семьи Елены и Дмитрия заявления о внутренних отделочных работах написали еще семь многодетных семей. Все они также въедут в благоустроенные помещения. "Законодательная база в нашей стране позволяет решать такие вопросы. За разницу между стоимостью квартиры и выделяемой государством субсидии можно выполнить отделочные работы. Получателям жилой площади необходимо только обратиться в УКС с ходатайством", - подчеркнула она.

Новоселы знакомятся с новым микрорайоном №15. Здесь возведены три дома, к декабрю планируют достроить еще два.

Дом наших героев Светлогорский ДСК начал возводить в середине августа прошлого года, в конце апреля нынешнего года его ввели в эксплуатацию. В целом в микрорайоне планируют разместить около 30 жилых домов, школу, детский сад. Строится большой торгово-развлекательный центр.

Пока родители беседуют с председателем товарищества собственников "Уютный дом 8" Анной Павленко, маленькая Ульяна исследует яркую детскую площадку у дома. В глазах ребенка - восторг. "На детской площадке поддержана тематика МЧС, чтобы малыши с детства знали и помнили о правилах безопасного поведения", - пояснил Александр Горбач. Он также отметил, что всего по итогам "Большого разговора с Президентом" в Речицкий райисполком поступило 12 поручений. Разъяснения, правовые консультации даны по 11 из них. На контроле был вопрос семьи Артюх. Теперь решен и он.

Перед возвращением в свой агрогородок многодетная семья еще раз благодарит за помощь и выражает надежду, что в новой квартире их ждут новая жизнь, новые мечты и свершения.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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