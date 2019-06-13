В Витебске мать незаконно лишила жилья 8-летнего сына и выселила его в деревню

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска подделала документы и продала квартиру в областном центре, где был прописан ее 8-летний сын. Затем поселила мальчика у бабушки в деревне — без регистрации и далеко от школы. В отношении матери возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Витебска.

В прокуратуру города обратился мужчина. Он сообщил, что его 8-летний сын незаконно выселен из благоустроенной квартиры в Витебске. Мальчик проживал там с его бывшей женой. Женщина продала квартиру, а ребенка — без регистрации — поселила у бабушки в деревне в Толочинском районе. Мальчик был вынужден долго добираться до школы.

Прокуратура выяснила, что мать ребенка подделала сообщение органов власти Железнодорожного района Витебска, адресованное коллегам в Толочинском районе, о регистрации ребенка. На оборотной стороне бланка женщина сделала нужные рукописные записи. Затем использовала этот «документ» для снятия сына с учета в Витебске и продажи квартиры.

Подделку не заметили сотрудники органов по гражданству и миграции ОВД администрации Железнодорожного района Витебска.

Прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Кроме того, ведомство предъявило в суд иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов.