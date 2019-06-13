В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика

Источник материала: Газета Авангард

Подписная кампания в самом разгаре. Так, очередной День подписчика прошел с работниками лесной отрасли, для которых корреспонденты «Авангарда» и «СБ Беларусь сегодня», а также представители участка почтой связи стали желанными гостями.

Для участников мероприятия была подготовлена интересная программа. Представители газет рассказали о своих периодических изданиях и провели викторину с розыгрышем сувенирной продукции: блокноты, ручки, магниты и брелки стали хорошим подарком для тех, кто предпочитает получать свежую прессу с доставкой на дом.











