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В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика

14.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Подписная кампания в самом разгаре. Так, очередной День подписчика прошел с работниками лесной отрасли, для которых  корреспонденты «Авангарда» и «СБ Беларусь сегодня», а также представители участка почтой связи стали желанными гостями.

Для участников мероприятия была подготовлена интересная программа. Представители газет рассказали о своих периодических изданиях и провели викторину с розыгрышем сувенирной продукции: блокноты, ручки, магниты и брелки стали хорошим подарком для тех, кто предпочитает получать свежую прессу с доставкой на дом.

В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика
В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика
В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика
В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика
В Буда-Кошелевском опытном лесхозе прошел День подписчика

 
 
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Подписная кампания в самом разгаре. Так, очередной День подписчика прошел с работниками лесной отрасли, для которых  корреспонденты «Авангарда» и «СБ...
 
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