Суд по убийству минчанина из-за девушки: «Он писал: сегодня я убью, завтра у вас будут похороны»

Источник материала: Tut.by

В столице продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента, с которым был конфликт из-за девушки. Идет допрос свидетелей.

Сегодня в Заводском суде на допрос как свидетелей вызвали семерых участников той потасовки, это друзья обвиняемого. Вчера никто их них почему-то не явился, но сегодня они пришли — хотя допросить все равно пока не успели.

Было упомянуто, что вызвана на допрос и та самая девушка Валерия, но и ее нет.



Друзья Рагимова, которые были на месте преступления, в центре кадра. Фото: TUT.BY

Напомним, убийство произошло 12 ноября 2018-го возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за одной девушки. На встрече минчанина сопровождали двое друзей, а второго — сразу семеро.

По версии следствия, между ними случилась потасовка, подключились и несколько друзей. Кривошей погиб из-за одного удара ножом, от острой кровопотери. В убийстве обвинили Рагиева, в действиях остальных состава преступления следователи не нашли. Хотя родные убитого подозревают, что смерть Алексея на совести не одного человека. По статье Рагимову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын получал угрозы от Рагимова, тот не желал отступить от девушки, которая отказала ему в отношениях и встречалась с Кривошеем. Даже на встрече 12 ноября парни ей звонили и она повторила свой отказ.

«Она ответила „нет“, но этот [Рагимов] все равно был взбудораженный. 11 числа Леше угрожал, мол, я тебя зарежу, я тебя убью. Леша не ехал биться, он хотел поговорить, „у Леры больное сердце, защищу ее“. А этот взял нож, хладнокровно. Леша стоял спокойно с опущенными руками, а этот — „я достал нож из кармана и нанес ранение по самую рукоятку“. Нож у человека с первого курса, сколько я читала объяснения его друзей. Наглый, вспыльчивый, всякие конфликты в быту», — говорила на суде вчера бабушка убитого, Лариса Кривошей.

Друзья рассказали об угрозах, которые парень получал накануне

Сначала в зал пригласили 21-летнюю девушку, с которой Алексей Кривошей вместе работал в «Мингазе» и дружил. Она помнит, что утром 12 ноября он пришел на работу со ссадиной на лице.

«Сказал, что заступился за девушку и сегодня пойдет разговаривать. Что уже виделись с ним [соперником], говорил, он «не наш». Я спросила, почему он идет на его территорию [к Академии авиации], а Леша ответил, что ему все равно. Сказала ему взять кого-нибудь с собой, но он ответил: «Я не маленький мальчик и все равно поеду».



Убитый Алексей Кривошей. Фото взято из социальных сетей

О девушке Лере знакомая знала не понаслышке: видела их общие снимки в Instagram, и сам Алексей упоминал. Соперник учился в том же учреждении, где и девушка Лера.

«Леша рассказал, что есть девушка Лера, она учится на втором курсе в академии, и она говорит, что не хочет с ним [Рагимовым] быть. Но тот с его дружками не дает проходу. (…) Леша говорил, что его хотели убить, но думал, это шутка. «Ты не боишься, что я тебя убью?» — Рагимов как-то так сказал Леше».

В суд вызвали сотрудника предприятия, чьи камеры записали события вечера 12 ноября. Он пересказывает, что было на видео: на зеленой зоне стояли два человека, а еще человек семь прятались за двумя машинами.

— В один момент они оторвались от машин, и там митусня-драка, — говорит мужчина.

— Драка началась, когда они подбежали?

— По-моему, да, когда подбежали, там видно на записи. Потом разбежались, а мальчик остался лежать. Подошли двое человек, они, по-моему, в драке не участвовали, куда-то звонили, в скорую.

— А из той группы все били?

— Там митусня была, если бы днем, а так один фонарь и направлен на стоянку, зеленую зону не захватывает.

— (…) По вашему мнению, это было избиение или драка, обмен ударами?

— Не знаю, по-моему, избиение. Он же один стоял, а вокруг семеро, но это я от следствия знаю.

В суд пришла женщина, чей сын Влад был очевидцем убийства. Влад и другой парень сопровождали Алексея Кривошея на ту встречу с Рустамом Рагимовым.

«Леша им сказал: он пришел один, и я пойду один», — говорит женщина. Поэтому друзья остались в стороне и не ожидали, что на друга выбежит целая толпа.

Свидетель упомянула, что общая знакомая парней за день до преступления получила недвусмысленное сообщение. Женщина читала его потом и пересказывает: «Сегодня я убью вашего Леху, завтра у вас будут похороны».

Друг убитого: били все

Сам друг убитого, Владислав, подтверждает в суде: они ждали Алексея в сотне метров, пока тот говорил с Рустамом.

«Мы стоим, Леша что-то сказал (мы не расслышали) — из-за припаркованных машин стали выходить люди, обступили [их двоих] полукругом. Между Лешей и Рустамом начало что-то происходить», — говорит свидетель.

Всех деталей за людьми не рассмотрел, но говорит, что удары и толчки по голове и телу друга наносили все (!) из компании Рагимова, кроме одного человека на отдалении. Друзья Алексея бросились к другу, но сначала им наперерез бросились четверо из компании Рагимова. Удар ножом другу свидетель лично не видел.

«Когда мы подбежали, Леша упал и полз в мою сторону, а кто-то выбегает со стороны Рустама и ударяет его ногой в голову».

Алексей лежал, свернувшись в защитной позе. Челюсть как будто была неестественно вывернута, но под кровью на тельняшке глубокую рану разглядели только в больнице.

— Потасовка между Рагимовым и Кривошеем началась до того, как подошли друзья обвиняемого, или после? — уточнил адвокат, который представляет интересы семьи убитого.

— После.

Владислав на вопросы сообщил, что до того, как подбежала толпа, Рагимов и Кривошей не прикасались друг к другу.

Адвокат обвиняемого взяла слово и начала спрашивать снова и снова: из чего свидетель сделал вывод, что друга били, в частности, напоследок ударили ногой в лицо? Ведь друг стоял к нему спиной. Парень ответил: он видел это.

Но защитник продолжила: раз видел, пусть укажет конкретную область лица. Много раз он повторил, что точно указать не может. А в ответ адвокат усомнилась, а были ли удары вообще, и понимает ли он, что такое удары.

«Значит то, что его били, является вашим предположением», — ответила адвокат.

Зал взвыл от возмущения: «Что за идиотские вопросы?». Молодой человек попросил «прекратить этот цирк», но допрос продолжился.

«Каждый из толпы нанес по 2−3 удара в туловище Алексея»

Затем в зал пригласили еще одного друга убитого, его зовут Ислам. Вот что он помнит:

«Алексей просил подождать нас на стороне, мы были в метрах 50. Какое-то время они вдвоем говорили, криков не было. Потом начались жестикуляции, но ударов я не видел. После чего из-за машины рядом вышли несколько парней (человек 5−6), они обступили Алексея. Было пару секунд спокойно, а потом началась потасовка. Все что я успел увидеть, пока бежал, что каждый из толпы нанес по 2−3 удара в туловище Алексея».

Ему навстречу выскочили двое из толпы, с которыми началась отдельная потасовка. По словам свидетеля, на него напали первым, ударили в грудь и он упал.

«Когда я пытался встать, меня толкнули вниз и не дали встать. Мне стало плохо. Когда поднимался, все эти люди уходили. Алексей лежал на боку, сумка еще была у него на плечах. Он был в создании, но не мог говорить, у него закатывались глаза».

Друзья решили не терять время, сами за пару минут привезли Алексея в больницу, но спасти минчанина не удалось.

Пока идет процесс, вопросы задают все стороны, но сам обвиняемый хранит молчание.