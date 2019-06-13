ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд по убийству минчанина из-за девушки: «Он писал: сегодня я убью, завтра у вас будут похороны»

14.06.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В преступлении обвиняют иностранного студента, с которым был конфликт из-за девушки. Идет допрос свидетелей.

Сегодня в Заводском суде на допрос как свидетелей вызвали семерых участников той потасовки, это друзья обвиняемого. Вчера никто их них почему-то не явился, но сегодня они пришли — хотя допросить все равно пока не успели.

Было упомянуто, что вызвана на допрос и та самая девушка Валерия, но и ее нет.


Друзья Рагимова, которые были на месте преступления, в центре кадра. Фото: TUT.BY

Напомним, убийство произошло 12 ноября 2018-го возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за одной девушки. На встрече минчанина сопровождали двое друзей, а второго — сразу семеро.

По версии следствия, между ними случилась потасовка, подключились и несколько друзей. Кривошей погиб из-за одного удара ножом, от острой кровопотери. В убийстве обвинили Рагиева, в действиях остальных состава преступления следователи не нашли. Хотя родные убитого подозревают, что смерть Алексея на совести не одного человека. По статье Рагимову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын получал угрозы от Рагимова, тот не желал отступить от девушки, которая отказала ему в отношениях и встречалась с Кривошеем. Даже на встрече 12 ноября парни ей звонили и она повторила свой отказ.

«Она ответила „нет“, но этот [Рагимов] все равно был взбудораженный. 11 числа Леше угрожал, мол, я тебя зарежу, я тебя убью. Леша не ехал биться, он хотел поговорить, „у Леры больное сердце, защищу ее“. А этот взял нож, хладнокровно. Леша стоял спокойно с опущенными руками, а этот — „я достал нож из кармана и нанес ранение по самую рукоятку“. Нож у человека с первого курса, сколько я читала объяснения его друзей. Наглый, вспыльчивый, всякие конфликты в быту», — говорила на суде вчера бабушка убитого, Лариса Кривошей.

Друзья рассказали об угрозах, которые парень получал накануне

Сначала в зал пригласили 21-летнюю девушку, с которой Алексей Кривошей вместе работал в «Мингазе» и дружил. Она помнит, что утром 12 ноября он пришел на работу со ссадиной на лице.

«Сказал, что заступился за девушку и сегодня пойдет разговаривать. Что уже виделись с ним [соперником], говорил, он «не наш». Я спросила, почему он идет на его территорию [к Академии авиации], а Леша ответил, что ему все равно. Сказала ему взять кого-нибудь с собой, но он ответил: «Я не маленький мальчик и все равно поеду».


Убитый Алексей Кривошей. Фото взято из социальных сетей

О девушке Лере знакомая знала не понаслышке: видела их общие снимки в Instagram, и сам Алексей упоминал. Соперник учился в том же учреждении, где и девушка Лера.

«Леша рассказал, что есть девушка Лера, она учится на втором курсе в академии, и она говорит, что не хочет с ним [Рагимовым] быть. Но тот с его дружками не дает проходу. (…) Леша говорил, что его хотели убить, но думал, это шутка. «Ты не боишься, что я тебя убью?» — Рагимов как-то так сказал Леше».

В суд вызвали сотрудника предприятия, чьи камеры записали события вечера 12 ноября. Он пересказывает, что было на видео: на зеленой зоне стояли два человека, а еще человек семь прятались за двумя машинами.

— В один момент они оторвались от машин, и там митусня-драка, — говорит мужчина.

— Драка началась, когда они подбежали?

— По-моему, да, когда подбежали, там видно на записи. Потом разбежались, а мальчик остался лежать. Подошли двое человек, они, по-моему, в драке не участвовали, куда-то звонили, в скорую.

— А из той группы все били?

— Там митусня была, если бы днем, а так один фонарь и направлен на стоянку, зеленую зону не захватывает.

— (…) По вашему мнению, это было избиение или драка, обмен ударами?

— Не знаю, по-моему, избиение. Он же один стоял, а вокруг семеро, но это я от следствия знаю.

В суд пришла женщина, чей сын Влад был очевидцем убийства. Влад и другой парень сопровождали Алексея Кривошея на ту встречу с Рустамом Рагимовым.

«Леша им сказал: он пришел один, и я пойду один», — говорит женщина. Поэтому друзья остались в стороне и не ожидали, что на друга выбежит целая толпа.

Свидетель упомянула, что общая знакомая парней за день до преступления получила недвусмысленное сообщение. Женщина читала его потом и пересказывает: «Сегодня я убью вашего Леху, завтра у вас будут похороны».

Друг убитого: били все

Сам друг убитого, Владислав, подтверждает в суде: они ждали Алексея в сотне метров, пока тот говорил с Рустамом.

«Мы стоим, Леша что-то сказал (мы не расслышали) — из-за припаркованных машин стали выходить люди, обступили [их двоих] полукругом. Между Лешей и Рустамом начало что-то происходить», — говорит свидетель.

Всех деталей за людьми не рассмотрел, но говорит, что удары и толчки по голове и телу друга наносили все (!) из компании Рагимова, кроме одного человека на отдалении. Друзья Алексея бросились к другу, но сначала им наперерез бросились четверо из компании Рагимова. Удар ножом другу свидетель лично не видел.

«Когда мы подбежали, Леша упал и полз в мою сторону, а кто-то выбегает со стороны Рустама и ударяет его ногой в голову».

Алексей лежал, свернувшись в защитной позе. Челюсть как будто была неестественно вывернута, но под кровью на тельняшке глубокую рану разглядели только в больнице.

— Потасовка между Рагимовым и Кривошеем началась до того, как подошли друзья обвиняемого, или после? — уточнил адвокат, который представляет интересы семьи убитого.

— После.

Владислав на вопросы сообщил, что до того, как подбежала толпа, Рагимов и Кривошей не прикасались друг к другу.

Адвокат обвиняемого взяла слово и начала спрашивать снова и снова: из чего свидетель сделал вывод, что друга били, в частности, напоследок ударили ногой в лицо? Ведь друг стоял к нему спиной. Парень ответил: он видел это.

Но защитник продолжила: раз видел, пусть укажет конкретную область лица. Много раз он повторил, что точно указать не может. А в ответ адвокат усомнилась, а были ли удары вообще, и понимает ли он, что такое удары.

«Значит то, что его били, является вашим предположением», — ответила адвокат.

Зал взвыл от возмущения: «Что за идиотские вопросы?». Молодой человек попросил «прекратить этот цирк», но допрос продолжился.

«Каждый из толпы нанес по 2−3 удара в туловище Алексея»

Затем в зал пригласили еще одного друга убитого, его зовут Ислам. Вот что он помнит:

«Алексей просил подождать нас на стороне, мы были в метрах 50. Какое-то время они вдвоем говорили, криков не было. Потом начались жестикуляции, но ударов я не видел. После чего из-за машины рядом вышли несколько парней (человек 5−6), они обступили Алексея. Было пару секунд спокойно, а потом началась потасовка. Все что я успел увидеть, пока бежал, что каждый из толпы нанес по 2−3 удара в туловище Алексея».

Ему навстречу выскочили двое из толпы, с которыми началась отдельная потасовка. По словам свидетеля, на него напали первым, ударили в грудь и он упал.

«Когда я пытался встать, меня толкнули вниз и не дали встать. Мне стало плохо. Когда поднимался, все эти люди уходили. Алексей лежал на боку, сумка еще была у него на плечах. Он был в создании, но не мог говорить, у него закатывались глаза».

Друзья решили не терять время, сами за пару минут привезли Алексея в больницу, но спасти минчанина не удалось.

Пока идет процесс, вопросы задают все стороны, но сам обвиняемый хранит молчание.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии следствия, иностранный студент не желал уступать девушку и вызвал минчанина на разговор. В итоге второй был убит одним ударом ножа.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске мать незаконно лишила жилья 8-летнего сына и выселила его в деревню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика