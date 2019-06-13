Леса уже 11 районов Могилевской области закрыты для посещения. И их число может вырасти

Источник материала: Tut.by

В 11 районах Могилевской области введен запрет на посещение лесов. И если вы собрались в выходные за земляникой или на рыбалку, то посмотрите на эту карту Минлесхоза перед выходом — из-за жаркой и сухой погоды число закрытых для посещения лесов растет.

Сегодня, 14 июня, на 15.00 для посещения были закрыты леса Могилевского, Белыничского, Шкловского, Чаусского. Быховского, Кличевского, Осиповичского, Глусского, Краснопольского, Костюковичского и Хотимского районов. Причем в последних трех запрет длится уже неделю.

По данным МЧ С, за последние сутки уже зарегистрирован пожар в экосистеме — в Славгородском районе.

Предыдущий период запретов посещать леса области начался 26 апреля и завершился 10 мая . Он также был связан с жаркой сухой погодой.