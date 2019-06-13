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Леса уже 11 районов Могилевской области закрыты для посещения. И их число может вырасти
14.06.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 11 районах Могилевской области введен запрет на посещение лесов. И если вы собрались в выходные за земляникой или на рыбалку, то посмотрите на
Сегодня, 14 июня, на 15.00 для посещения были закрыты леса Могилевского, Белыничского, Шкловского, Чаусского. Быховского, Кличевского, Осиповичского, Глусского, Краснопольского, Костюковичского и Хотимского районов. Причем в последних трех запрет длится уже неделю.
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Предыдущий период запретов посещать леса области
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Запрет введен в связи с жаркой сухой погодой и опасностью лесных пожаров.
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