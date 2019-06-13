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Леса уже 11 районов Могилевской области закрыты для посещения. И их число может вырасти

14.06.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 11 районах Могилевской области введен запрет на посещение лесов. И если вы собрались в выходные за земляникой или на рыбалку, то посмотрите на эту карту Минлесхоза перед выходом — из-за жаркой и сухой погоды число закрытых для посещения лесов растет.

Сегодня, 14 июня, на 15.00 для посещения были закрыты леса Могилевского, Белыничского, Шкловского, Чаусского. Быховского, Кличевского, Осиповичского, Глусского, Краснопольского, Костюковичского и Хотимского районов. Причем в последних трех запрет длится уже неделю.

По данным МЧС, за последние сутки уже зарегистрирован пожар в экосистеме — в Славгородском районе.

Предыдущий период запретов посещать леса области начался 26 апреля и завершился 10 мая. Он также был связан с жаркой сухой погодой.

 
 
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Запрет введен в связи с жаркой сухой погодой и опасностью лесных пожаров.
 
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