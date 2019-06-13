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Жара: в Минске бесплатно раздают воду возле двух станций метро
14.06.2019 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске второй день бесплатно раздают воду возле двух станций метро. Об этом TUT.BY сообщили на одном из столичных предприятий.
Питьевую воду в пятницу, 14 июня, около 17.00 часов, начнут раздавать возле станций метро «Могилевская» и «Восток». Акцию организовал Минский завод безалкогольных напитков.
— Вспомнили, что в советские годы наш завод в очень теплую погоду раздавал минчанам воду. Сейчас стоит такая жара, что решили оказать такую помощь горожанам, — рассказал TUT.BY замдиректора предприятия Юрий Раковец.
Сегодня воду планируют раздавать бесплатно на указанных станциях примерно с 17 до 18 часов. Акцию начали вчера. За вечер четверга (13 июня) минчанам успели отдать около 20 тысяч бутылок, примерно столько же рассчитывают раздать и сегодня.
13 июня в Минске
Согласно карте температур погодного ресурса
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Воду раздают уже второй день: в четверг за вечер изнуренные от жары минчане разобрали около 20 тысяч бутылок
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