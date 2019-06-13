Жара: в Минске бесплатно раздают воду возле двух станций метро

Источник материала: Tut.by

В Минске второй день бесплатно раздают воду возле двух станций метро. Об этом TUT.BY сообщили на одном из столичных предприятий.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Питьевую воду в пятницу, 14 июня, около 17.00 часов, начнут раздавать возле станций метро «Могилевская» и «Восток». Акцию организовал Минский завод безалкогольных напитков.

— Вспомнили, что в советские годы наш завод в очень теплую погоду раздавал минчанам воду. Сейчас стоит такая жара, что решили оказать такую помощь горожанам, — рассказал TUT.BY замдиректора предприятия Юрий Раковец.

Сегодня воду планируют раздавать бесплатно на указанных станциях примерно с 17 до 18 часов. Акцию начали вчера. За вечер четверга (13 июня) минчанам успели отдать около 20 тысяч бутылок, примерно столько же рассчитывают раздать и сегодня.

13 июня в Минске был побит температурный рекорд дня 107-летней давности и обновлен абсолютный максимум этого месяца за весь период метеонаблюдений.

Согласно карте температур погодного ресурса meteoinfo.by , воздух в столице прогрелся до 34 градусов выше нуля. Прежний рекорд, зарегистрированный 13 июня 1912 года, составлял 30 градусов, следует из данных архива Белгидромета, размещенного на этом же сайте.