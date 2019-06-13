Жителей Пинска и района предупредили о грозах во второй половине дня

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 14 июня, во второй половине дня на большей части территории области ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах выпадет град. «Грозовая обстановка сохранится до 23 часов», — подчеркнули пинские синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

В последующие сутки оранжевый уровень погодной опасности не будет снят. Ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +28…+33°С.

В воскресенье осадки ожидаются лишь местами в утренние и дневные часы. Температура воздуха ночью +15…+20°С, местами до +22°С, днем +27…+32°С.

На старте рабочей недели характер погоды существенно не изменится. Ночью 17 июня на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +24…+29°С, местами до +30…+32°С.