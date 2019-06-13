ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителей Пинска и района предупредили о грозах во второй половине дня

14.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Жителей Пинска и района предупредили о грозах во второй половине дня
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 14 июня, во второй половине дня на большей части территории области ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах выпадет град. «Грозовая обстановка сохранится до 23 часов», — подчеркнули пинские синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

В последующие сутки оранжевый уровень погодной опасности не будет снят. Ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +28…+33°С.

В воскресенье осадки ожидаются лишь местами в утренние и дневные часы. Температура воздуха ночью +15…+20°С, местами до +22°С, днем +27…+32°С.

На старте рабочей недели характер погоды существенно не изменится. Ночью 17 июня на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью +16…+21°С, днем +24…+29°С, местами до +30…+32°С.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 14 июня, во второй...
 
Новости дня
Новости общества
 
Где в Могилевской области запрещено купаться. Список мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика