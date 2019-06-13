Активисты - о решении приостановить строительство завода АКБ: «Это важный шаг на пути к закрытию»

Источник материала: Tut.by

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства аккумуляторного завода . TUT.BY спросил активистов, которые год протестуют против предприятия, что они думают о решении главы области.

Правозащитник Роман Кисляк сообщил, что для него новость о приостановке строительства стала неожиданностью:

— Мы рады, что нас услышали. Я считаю, что это связано с тем, что много брестчан были против строительства этого завода, и активисты не уставая указывали на нарушения. Власть должна была рано или поздно понять все это и принять соответствующие меры. Приостановка строительства — это хороший сигнал. Потому, что люди опасаются вреда, который может быть нанесен во время пуско-наладки предприятия. Я думаю, это важный шаг на пути к закрытию.

Активист Алесь Абляк к информации отнесся настороженно — считает, что расслабляться членам инициативной группы пока рано:

— Тое, што дзейнасць прыпынена — гэта радасна, класна, супер, але мы не раслабляемся. Паглядзім, што далей будзе. Пакуль цалкам не будзе спынена гэтае прадпрыемства, пакуль не напішуць паперы, што гэтага завода тут не павінна быць, мы не супакоемся. Зараз яшчэ больш пільна будзем за сітуацыяй сачыць. Ну, і «свінцовая варта» не здымаецца.

По мнению противника завода Александра Кабанова, принятое решение — это логическое продолжение встречи активистов с губернатором, которая прошла 12 июня :

— В отличие от завода, мы будем продолжать работать, пока не будет решен вопрос о его закрытии. Не о приостановлении строительства — именно о закрытии!

Один из лидеров протестного движения, Дмитрий Бекалюк, говорит, не удивился решению областных властей:

— Вчера я получил документ из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нем говорилось, что были взяты образцы почв. Превышений предельных показаний по свинцу не было выявлено, как не было выявлено превышений фоновых концентраций по серной кислоте. Про фоновые показатели свинца ничего не было сказано. Я позвонил, уточнил, повысились ли фоновые показатели свинца. Мне сказали, что нет, что фоновые показатели остались в пределах нормы 13,6−13,8 мг/кг при предельном значении в 32 мг/кг. Я поднял анализы, которые проводились ранее в 60 точках по договору с СЭЗ Бреста. В тех точках, где отбирались пробы, были показатели 4,6−5,1 мг/кг. Получается за два месяца фоновые показатели свинца значительно повысились? Вчера я срочно написал письмо в областной исполнительный комитет и областной комитет охраны природы, а также Минприроды, с целью официального подтверждения повышения фоновых концентраций свинца. Я так думаю, на это обратили внимание, и это стало очень серьезным аргументом. Потому что Анатолий Лис говорил, что если анализы покажут превышения, то завод не будет работать.

Распоряжение губернатора Брестской области Анатолия Лиса о приостановке строительства под Брестом аккумуляторного завода также прокомментировало ООО «АйПауэр» . В ответе на запрос TUT.BY в администрации предприятия сообщили, что не знают, что явилось основанием для распоряжения о приостановке строительства ООО «АйПауэр»:

— Со своей стороны, получив отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, ООО «АйПауэр» инициирует процедуру повторной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. После этого мы возобновим процедуру ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что завод под Брестом заработает в мае .

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .