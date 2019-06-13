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Где в Могилевской области запрещено купаться. Список мест
14.06.2019 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если эти выходные — а мы в этом уверены — вы собрались провести где-нибудь на берегу водоема, то у нас важная информация. Эпидемиологи всю
Приостановлено купание детей и взрослых в следующих местах отдыха:
— Гребеневское водохранилище;
— городской пляж на реке Днепр в Могилеве;
— пляж на реке Днепр у деревни Полыковичи;
— пруд в деревне Вильчицы Могилевского района;
— зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.
У тех, кто искупался, в зоне отдыха «Боровец», диагностировали церкариоз или так называемый «зуд купальщика».
Полный список мест, где купаться в Могилевской области разрешено, можно посмотреть
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У тех, кто искупался в урочище Боровец Костюковичского района, появился так называемый зуд купальщика или церкариоз.
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