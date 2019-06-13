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Где в Могилевской области запрещено купаться. Список мест

14.06.2019 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если эти выходные — а мы в этом уверены — вы собрались провести где-нибудь на берегу водоема, то у нас важная информация. Эпидемиологи всю неделю исследовали воду в зонах отдыха Могилевской области и запретили купаться в 5 из 50. Рассказываем, где в воду точно не стоит лезть.


Фото: Денис Васильков

Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать">Летний Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Приостановлено купание детей и взрослых в следующих местах отдыха:

— Гребеневское водохранилище;

— городской пляж на реке Днепр в Могилеве;

— пляж на реке Днепр у деревни Полыковичи;

— пруд в деревне Вильчицы Могилевского района;

— зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.

У тех, кто искупался, в зоне отдыха «Боровец», диагностировали церкариоз или так называемый «зуд купальщика».

Полный список мест, где купаться в Могилевской области разрешено, можно посмотреть на сайте облцентра гигиены и эпидемиологии.

 
Теги: Могилев
 
 
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У тех, кто искупался в урочище Боровец Костюковичского района, появился так называемый зуд купальщика или церкариоз.
 
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