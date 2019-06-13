БЕЛТА и Белтелерадиокомпания покажут зрителям историю белорусского спорта

Источник материала: БелТА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании вместе с Белорусским телеграфным агентством 17 июня запускают в эфире телеканала "Беларусь 1" совместный проект - "Объективно. История белорусского спорта", сообщает БЕЛТА.

Это специальный мультимедийный проект с рассказом о видах спорта, представленных в программе II Европейских игр. Цикл еженедельных минутных видеороликов продемонстрирует зрителям эксклюзивные спортивные кадры фотографов БЕЛТА - как архивные, так и современные. Это позволит проследить, как развивался тот или иной вид спорта в нашей стране, а также рассмотреть яркие кадры с церемонии открытия II Европейских игр, фанзоны и соревнований.

Как рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании, первый фотодайджест, который выйдет в эфире "Беларусь 1" уже 17 июня в проекте "Добрай раніцы, Беларусь!", будет посвящен акробатике и прыжкам на батуте. В нем можно увидеть, как выступали спортсмены-акробаты на стадионе "Динамо" во время Всебелорусского фестиваля в 1957 году или, например, как тренировались батутисты в 60-е годы, а также снимки, на которых запечатлены эмоции белорусских чемпионов во время выступлений на Олимпиаде и других соревнованиях.-0-