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Власти «отстали» - и почти можно «просто жить». Как дела у семьи белорусов, отказавшейся от паспортов

14.06.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали про семью белорусов, которая отказывается от гражданства, паспортов и просит президента дать им просто жить? В своем намерении Гулешовы по-прежнему тверды. К тому же две проблемы — с претензией налоговой и требованием системы образования к 15-летней дочери Варе — уже решены. «Потому что они абсурдны и противоречат закону, — объясняет глава семейства Андрей Гулешов. — Теперь мы ждем ответа от МВД и разрешения президента просто жить на нашей земле».

О чем речь

Семья Гулешовых — супруги Андрей и Лариса, их дети Роман, Павел и Варя — живут в деревне Коровчино Дрибинского района. Гулешовы-старшие раньше работали в госучреждениях: Лариса, педагог по образованию, — в детском саду, Андрей — водителем, комбайнером, скотником. Но после занялись личным подсобным хозяйством. Производили и продавали «молочку», мясо, яйца, птицу, баранину, овощи — все с приставкой «эко». У них уже был стабильный клиентский список из 25 семей и честно заработанный новый внедорожник Nissan X-Trail, когда налоговая посчитала, что расходы семьи превышают доходы.

Налоговая потребовала декларацию за последние 5 лет. Аргументы Гулешовых о том, что, во-первых, ЛПХ их не предоставляют (и в налоговой каждый год они это уточняли), во-вторых, они не в состоянии честно указать, что, кому и почем продали за эти годы, не действовали. Налоговая выписала штраф, Гулешовы категорически отказались его платить.

В это время в школе у Вари тоже начались проблемы. Из-за того, что подросток не ходила в 7 классе в школу по субботам — при официальной 5-дневке, — а помогала родителям по хозяйству, Варю поставили на учет за «неявку без уважительных причин в школу в шестой школьный день». Из-за этого, по словам Вари, ее в школе стали стыдить, причем не столько дети. И подросток сказал, что больше в школу не пойдет. Родители ее поддержали.


Семья, которая и раньше не очень-то принимала действующее законодательство, хотя скрупулезно исполняла его, окончательно разочаровалась в государстве как системе. И решила отказаться от паспортов и гражданства — так же, как раньше отказалась от мобильной связи, радио и телевидения. Правда, не вся: Роман, средний ребенок Ларисы и Андрея, не поддерживает ценности семьи, потому живет отдельно. «Это его выбор», — пожимают плечами родители.

Половина проблем решена, остался главный вопрос


Философия жизни и позиция Гулешовых более глубокая, чем может показаться на первый взгляд. В основе — желание спасти планету от вымирания путем изменения позиции общества с потребительской и эгоистичной хотя бы на уровень осознанного потребления. В идеале — заниматься органическим земледелием и не гнаться за миллионами, айфонами и шмотками, и обязательно развиваться духовно.

Ну, а начали Гулешовы с себя. И от гражданства они хотят отказаться в том числе потому, что сегодняшние законы, как они считают, не позволяют им в полной мере следовать своим убеждениям.

«Государство — форма организованного насилия над человеком», — категорично написали они в письме, которое отправили президенту. До него оно, судя по всему, не дошло. Тогда Гулешовы написали еще одно, в котором указали, что если его снова «спустят» в райисполком, который «ничего не решает в этой ситуации», то семья обратится в ООН.

Но пока обошлось без ООН. 5 апреля в Дрибин проводить личный прием приехала первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц — начальница управления письменных и электронных обращений Администрации президента Кристина Поболь. Ей письмо и передали в руки — Гулешовы записались к ней на личный прием, пошли первыми.

— Мы с ней, наверное, час разговаривали. Она так нами заинтересовалась, причем искренне, что даже забыла, что прием проводит. Уже когда очередь собралась и люди в двери заглядывать стали, она вспомнила, что мы тут не одни, — смеется Андрей.

— Когда мы уходили, она сказала: «Вы уникальные люди, но я вам ничего не обещаю. Буду разбираться в этом сама, буду думать, что с вами делать», — добавляет Лариса. — А потом прислала письмо, что разослала все наши вопросы по министерствам.


Первым пришел ответ из налоговой. В нем указано, что налоговики установили превышение расходов семьи над доходами, потому и потребовали в конце августа 2016 года у Гулешовых декларацию. И так как декларацию налоговая так и не получила, то выписала штраф в размере 5 базовых величин.

— Наложенный штраф в установленный срок вами уплачен не был. Вместе с тем, согласно представленным материалам, инспекцией МНС по Дрибинскому району меры по исполнению данного постановления не принимались более шести месяцев, — говорится в ответе.

И так как дрибинские налоговики допустили нарушения, то их привлекли к ответственности. Платить штраф Гулешовым уже не нужно — исполнение постановления прекратили и налоговая, и суд — 15 и 20 мая 2019 года соответственно.

Кроме того, с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения, по которым штрафовать нужно лишь тех, кто не предоставляет декларацию о доходах, хотя обязан по закону о борьбе с коррупцией. А к Гулешовым, как пишет налоговая, это не относится.

— Так значит, машину вы зря продали?

— Нет, конечно. Налоговая — наоборот — только подтолкнула нас, помогла понять, что машина нам не нужна и вообще не обязательна, — объясняет Андрей.


Семья теперь передвигается на велосипедах, лошадях и пешком. И считает, что большинство людей пользуется автомобилями тогда, когда от этого можно отказаться, то есть умышленно загрязняет окружающую среду.

— Если мы любим наших детей, мы должны думать о том, что им оставим, а не уничтожать ресурсы, которых им не хватит. Сегодня мы должны делать все, чтобы завтра наступило, — говорит Лариса.


Супруги рассказывают о том, что из-за человека уже пропали более сотни видов животных. Что люди нанесли такой урон планете, что останови сегодня все заводы, — только через 100 лет экология сможет восстановиться.

— Если мы ничего не изменим, через 20 лет уйдет пчела. Посмотрите, как они гибнут — из-за химикатов, радиоволн. Варя где-то в книжках нашла: исчезнут пчелы — через 4 года начнут вымирать люди, — добавляют супруги.

Кстати о Варе. С образованием вопрос решился сразу после налоговой. Где-то в середине мая к Гулешовым, говорят, приехала целая делегация из пяти человек, начиная от главного специалиста главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елены Симаковой до директора Коровчинской средней школы Инны Пачко.

— Мы ведь люди верующие. И их, как я понял, интересовало, не состоим ли мы в какой-то секте, не заставляем ли мы детей тут какие-то страшные вещи сделать, — вспоминает Андрей Гулешов. — Мы долго разговаривали, они и с Варей общались. Увидели, что Варя не забитый, затюканный ребенок, а зрелая личность. Что мы нормальная семья, не гультаи. И разрешили Варе получить диплом о среднем образовании тогда, когда она этого захочет. Фактически, это означает верховенство Конституции, где сказано, что получение образования — право, а не обязанность, как это нам пытались доказать со ссылкой на Кодекс об образовании.

Есть еще один маленький нюанс, который до сих пор не решен: оплата вывоза мусора. Коммунальники требуют денег, Гулешовы объясняют, что ничего не выбрасывают в урны. По словам семьи, органика остается в компостной яме, вторсырье они сдают в пункте приема. Смешанные отходы, если насобирают, сдадут разово по договору. Но аргументы и тут пока не действуют, поэтому долг в размере более 200 рублей все еще висит.


Сейчас Гулешовы ждут ответов на свои главные вопросы — можно ли им все же навсегда отказаться от паспортов и гражданства. Все, чего они хотят, — жить на своем участке земли, который принадлежит им по праву рождения, заниматься земледелием, скотоводством и никому не мешать.

«Предлагали и колхоз возглавить, и курсы в школе вести»






Пустой и пустующей земли вокруг дома Гулешовых — десятки гектаров. В том числе вокруг заброшенных соседских домов. Андрей и Лариса ведут на экскурсию по своим «соткам». Показывают ровные, без единой травинки борозды с овощами, ягодами и зеленью. Смеются, когда мы говорим, что такую картофельную ботву впору в букеты ставить. И радуются, что колорадских жуков тут всегда мало — их достаточно вовремя собирать с кустов.

Овцами и козами «заведует» Варя. Она приглядывает за ними, читает книги в теньке, почесывая ласкового козленка Кузю, который ходит за ней хвостиком.

— Мне нескучно — дел в хозяйстве всегда много. Одноклассники не заходят, но я и не жду этого — у нас разные интересы, — говорит подросток. — Возможно, когда-нибудь потом пойду и сдам эти экзамены в школе, если будет нужно — это же несложно совсем. Пока я об этом не думала.



Андрею, к слову, предлагали вести в школе дополнительные курсы, но он только посмеялся:

— Я их сразу спросил: они действительно хотят, чтобы я детям доносил свою жизненную позицию? Она ведь кардинально расходится с тем, чему учат в школе. Там им знания теперь не дают — только учат подчиняться, выполнять требования системы. Все равно что отару овец воспитывают. А я ведь буду говорить о развитии личности, о ее свободе.

По словам Гулешовых, председатель Дрибинского района Дмитрий Готовчик во время последней встречи предлагал Андрею как показательному хозяйственнику и труженику возглавить местное сельхозпредприятие. Андрей говорит, так и не понял, это было реальное предложение или своеобразная проверка. Но в любом случае он отказался.

На прощание Андрей просит рассказать, что он готов стать меценатом — купить дом в Коровчино, дать скот и научить работать на земле того, кто этого действительно хочет. А еще он хочет написать письмо Грете Тунберг — 16-летней шведской школьнице, которая, как и Гулешовы, борется против климатического кризиса.

— Я не во всем с ней согласен, конечно, но могу подискутировать. Если она примет приглашение в гости, я готов оплатить ей перелет и переводчика, — совершенно серьезно говорит Андрей. — Ну, а где жить и чем накормить, это не проблема.

Грета, не отказывайся — таких огурцов, клубники, меда и шашлыка из парной баранины, как у Гулешовых, ты точно не ела.


 
 
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Помните, мы рассказывали про семью белорусов, которая отказывается от гражданства, паспортов и просит президента дать им просто жить? В своем намерении Гулешовы...
 
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