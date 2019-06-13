Решением Борисовского райисполкома с сегодняшнего дня снова введён запрет на посещение лесного фонда Борисовского района в связи с установившейся жаркой и сухой погодой.
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14.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Решением Борисовского райисполкома с сегодняшнего дня снова введён запрет на посещение лесного фонда Борисовского района в связи с установившейся жаркой и сухой погодой.
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Введён запрет на посещение лесного фонда
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