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Умеешь снимать и монтировать видео - участвуй в конкурсе!

14.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Евразия.doc: 4 минуты» — это конкурс, направленный на поддержку молодых людей, которые снимают короткометражные документальные фильмы — на стыке журналистики, социального активизма и кинематографа. Преимущественно конкурсные фильмы должны рассказать, как реальные люди меняют этот мир к лучшему, решая социальные проблемы.
Срок приём заявок — до 31 августа 2019 года включительно.
Избранные работы покажут на большим экране в ходе «взрослого» фестиваля «Евразия.doc» 30 сентября — 4 октября в Минске и Смоленске, а трёх лучших авторов ждут призы.

Ну и, как вы поняли, максимальная продолжительность сценария (и снятого по нему фильма), — 4 минуты. Включая титры.
Заполнить заявку на участие в фестивале можно здесь: http://eurasiadoc4min.com/#submit
С примерами работ, которые стали победителями в прошлые годы, можно ознакомиться по ссылке: http://eurasiadoc4min.com/

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщается на канале "Привет, Борисов!" , в рамках фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC», который пройдет с 30 сентября по 4 октября 2019 года в...
 
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