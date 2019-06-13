Умеешь снимать и монтировать видео - участвуй в конкурсе!

Источник материала: Единство

«Евразия.doc: 4 минуты» — это конкурс, направленный на поддержку молодых людей, которые снимают короткометражные документальные фильмы — на стыке журналистики, социального активизма и кинематографа. Преимущественно конкурсные фильмы должны рассказать, как реальные люди меняют этот мир к лучшему, решая социальные проблемы.

Срок приём заявок — до 31 августа 2019 года включительно.

Избранные работы покажут на большим экране в ходе «взрослого» фестиваля «Евразия.doc» 30 сентября — 4 октября в Минске и Смоленске, а трёх лучших авторов ждут призы.