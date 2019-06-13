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А любимую «Смуглянку» пели вместе…

14.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Особое место в репертуаре хора занимают патриотические песни советских и российских композиторов, посвященные военной тематике, родному краю, на которых выросло не одно поколение. В преддверии главного праздника страны – Дня Независимости – убеленные сединой и умудренные жизненным опытом артисты подготовили программу, акцент которой был сделан на военной тематике. Участники творческого коллектива искренне и впечатляюще под чарующие звуки баяна исполняли песни о ратном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, любимые мелодии, которые звучали на передовой, в окопах, в партизанских землянках, песни из кинофильмов о войне: «Журавли», «Ехал я из Берлина», «Хотят ли русские войны», «Воспоминание о полковом оркестре» и другие. Зал тепло и душевно принимал участников хора и вместе с ними напевал знакомые мотивы. А любимую всеми «Смуглянку» пели и артисты, и зрители.
Воодушевление, исходящее от артистов, передавалось и зрительному залу, поэтому часовой концерт прошел на одном дыхании. Песни военных лет в исполнении ветеранов не оставили никого равнодушным и были тепло приняты преподавателями и учащимися.
Ярким финальным аккордом встречи стала песня «Не стареют душой ветераны…»
— Несмотря на солидный возраст (самому молодому артисту – 61 год, самому старшему – скоро 85 лет), участники коллектива полны творческой энергии и являются примером влюбленности в жизнь, в песню. Они любят творчество и не мыслят себя без него. Очень дорожат дружбой, с нетерпением ждут каждой репетиции, чтобы собраться вместе», — отметил руководитель хора В.И. Митрофанов.
Заместитель директора по воспитательной работе И.В. Метельская поблагодарила коллектив хора ветеранов за яркое эмоциональное выступление перед членами трудового коллектива и учащимися медицинского колледжа в рамках республиканской патриотической акции «Беларусь помнит».
По окончании концертной программы для артистов хора была организована экскурсия в музей колледжа «Милосердие и мужество». Впервые пришедшие в музей были приятно поражены увиденным и услышанным, впечатлены собранным материалом многолетней истории колледжа от медрабфака до сегодняшних дней.
Среди участников хора – люди разных профессий. Особое значение для нас имеют медицинские работники – выпускники нашего учреждения образования разных лет. Это В.Т. Скуратович — выпускница 1954 года двухгодичной школы медсестер. Более 30 лет проработала медицинской сестрой ФАПа в а/г Будагово Смолевичского района. А в 2002 году медицинский колледж окончила ее внучка Татьяна.
А.И. Каюкова — выпускница 1953 года двухгодичной школы медсестер. В ее трудовой книжке записи о работе в госпитале в/ч Печи, здравпунктах заводов «Коминтерн» и «Красный металлист». До выхода на пенсию более 20 лет трудилась участковой медсестрой 2-й поликлиники г. Борисова. «Золотая медсестра» – так ласково называли ее пациенты за отзывчивость, заботу, милосердие, профессио-нализм. За многолетнюю добросовестную работу она отмечена Почетными грамотами учреждения здравоохранения, Борисовского райисполкома.
М.Г. Хадасевич в 1953 году с отличием окончила двухгодичную школу медсестер. Работала медсестрой хирургического отделения в Борисовском госпитале, затем в Борисовском доме ребенка, медсестрой в яслях, в терапевтическом отделении городской больницы, снова в Доме ребенка д.Блонь Борисовского района. Она частый гость в колледже, обязательно приходит в музей, с особой нежностью вспоминает своих любимых преподавателей и
коллег.
Мы гордимся нашими ветеранами и желаем крепкого здоровья и благополучия всем участникам творческого коллектива!

Н. БАРТАШЕВСКАЯ, председатель первичной профсоюзной организации учащихся

 
 
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В конце мая перед преподавателями и учащимися учреждения образования «Борисовский государственный медицинский колледж» выступил народный хор ветеранов Великой...
 
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