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Работа – счастье? Не иначе!

14.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Каждый человек – отдельный мир со своим началом и историей. Семья – начало человека и его продолжение, а значит, продолжение истории». Эти слова, сказанные недавно в одной из ТВ-передач, почему-то вспомнились мне, когда я возвращалась домой после долгой и весьма приятной беседы с людьми в белых халатах. Нет-нет, не в качестве пациента я была на этой встрече! Требовалось подготовить праздничный материал. И знаете, мне повезло – правда! – я узнала об этих людях столько интересного, что написала бы о них намного больше, чем положено для газетной статьи. Однако, дабы не утомить читателя, постараюсь уложиться в необходимые рамки. А остальное непременно запомню: а вдруг пригодится…
Жить в любви и доверии
– Интерес к профессии врача зародился в детстве: родной дедушка трудился фельдшером в участковой больнице в Березинском районе, много рассказывал мне об анатомии человека, показывал плакаты и прочие пособия. В 1969-м
я окончил Полоцкое медучилище, работал в участковой больнице Полоцкого района фельдшером. Затем последовали два года срочной службы в одной из воинских частей в Печах, – рассказывает хирург отделения хирургии №1 УЗ «Борисовская ЦРБ» В.Я. Хатько. – После армии поступил на факультет «Лечебное дело» Минского мединститута. В ходе обучения выбрал специализацию хирурга, которую считаю настоящей медицинской мужской профессией, где реально видны результаты труда.
В августе этого года у Валерия Яковлевича будет 41 год хирургического стажа. А прибавить годы иной практической меддеятельности – получится больше. Кстати, в конце лета исполнится 41 год, как трудится в медицинской сфере супруга В.Я. Хатько – Галина Петровна, врач акушер-гинеколог УЗ «Борисовский родильный дом». Она задумалась о профессии врача после того, как после тяжелой болезни ушла из жизни ее любимая бабушка. А еще девушка испытывала постоянную внутреннюю потребность помогать людям делом. Потому по окончании школы борисовчанка поступила в минский медвуз, выбрав акушерство, – в ином качестве себя не представляла.
Молодые познакомились в вузе после первого курса, поженились после третьего. После четвертого появилась на свет дочь Полина. Сын Павел родился в 1983-м, когда родители уже трудились врачами в Борисове и оба занимали должности заведующих отделениями. Он – в I-й Cоветской больнице, она – в роддоме.
Есть в биографии Валерия и Галины Хатько период, который они называют годами богатейшей и бесценной практики. И с этим не поспоришь. Судите сами: с 1986 по 1989 год он — хирургом, а она акушером-гинекологом работали в Алжире.
– В то время московская организация «Союзздравзагранпоставка» пустила по республикам разнарядку на практическую помощь медикам Алжира. Мы откликнулись на предложение и, выучив за полгода французский язык, поехали. В одном из госпиталей (так там называются больницы) помогали местным врачам лечить гражданское население, – вспоминают супруги Хатько. – С моральной и психологической точки зрения разлука с близкими, особенно с детьми, сказывалась очень сильно, но работа по специальности принесла каждому из нас огромную пользу. И было по-настоящему интересно!
Для человека, осознанно выбравшего медицинскую сферу труда, работа идет впереди семьи, отдыха и всего прочего. Пациенты, дежурства, зачастую напряжение сил и мыслей — этот круговорот становится обыденностью. Когда в семье есть однородные специальности, это хорошо, по мнению Валерия и Галины Хатько, потому что только врач поймет и правильно оценит врача, поможет, если нужно, даст толковый совет.
– Профессия хирурга предполагает постоянную собранность. В сложных ситуациях превалируют железное спокойствие и холодный разум – тогда работается легко. При этом голова должна руководить руками. Хирургам не принято считать количество проведенных операций, результаты важнее. В нашем отделении, например, в год проходит около полутора тысяч операций, и каждое хирургическое вмешательство уникально для любого врача, – делится Валерий Яковлевич.
О работе акушера-гинеколога Галина Петровна говорит так:
– Бывают экстренные ситуации, когда надо делать все очень быстро, но при этом торопиться медленно, ибо спешка может привести к неблагоприятным последствиям. Кроме того, нужно очень любить свою профессию, соединяющую знания и умения, сочувствие и теплоту, порой жесткость, ведь мы отвечаем за двоих – мать и ребенка. Акушерство и гинекология – это еще и оперативное вмешательство (немалая часть работы). Мы занимаемся и вопросами грудного вскармливания (моя любимая тема!), а с 1995 г. ввели совместное пребывание мамочек и новорожденных.
10 лет, с 2002 по 2012, Г.П. Хатько занимала должность главного врача УЗ «Борисовский родильный дом»!
Каждый из них говорить о своей работе может долго, с гордостью и любовью, вспоминая неординарные случаи из практики. Она – их счастье. Что же касается времени до и после трудовых будней, мои собеседники убеждены, что в любой семье медиков, как, пожалуй, ни в какой иной, ощущается кайф от совместного отдыха! Ведь такие минуты выпадают редко…
В сентябре этого года Валерий Яковлевич и Галина Петровна отметят 44 года совместной жизни. Дата не круглая, но, согласитесь, солидная. Спрашиваю, на чем строятся их семейные принципы. И тут же слышу ответ мужа: на любви и доверии, у нас главенства никогда не наблюдалось и все решалось совместно. При этом, замечаю, жена улыбается и слегка кивает головой. Она признается, что может быть эмоциональной и импульсивной с непременным желанием решать все вопросы только на «отлично» (еще бы – золотая медаль, красный диплом!). Но рядом с близким сердцу человеком – всегда спокойным, немногословным, умеющим выдержать паузу, прощать и поддержать, – она чувствует себя слабой. Добавьте к этому привлекательность, обаяние, добропорядочность, умение быть отличной хозяйкой – что еще мужчине нужно?
Валерий и Галина Хатько очень любят своих детей и гордятся ими, хоть порой в силу занятости на работе мало уделяли им внимания. А уж с каким обожанием и восхищением они рассказывают о каждом из четырех внуков – это надо слышать!
По примеру родителей
Дочь Хатько-старших Полина – музыкант по образованию. Почти 20 лет она живет в Америке: уехала на год по направлению от Академии музыки, получила предложение продолжить обучение и сейчас успешно трудится в университете штата Северная Каролина США.
Младший Павел Хатько рос в обстановке разговоров на медицинские темы, решений специфических проблем рабочего порядка, порой «дежурил» вместе с папой в больнице, потому стал врачом, не раздумывая.
– В медицину меня тянуло сначала неосознанно, но где-то с класса пятого я четко знал, что мое будущее предопределено профессией родителей. Начал с поступления в 9-й медкласс лицея г. Борисова. Окончил БГМУ, в 2006-м проходил интернатуру по анестезиологии и реанимации в Минской областной детской клинической больнице, а в 2007-м пришел работать врачом анестезиологом-реаниматологом в УЗ «Борисовская ЦРБ», – говорит Павел Валерьевич. – Так сложилось, что я продолжил династийность и в семейном вопросе: как и мои родители, мы поженились на третьем курсе вуза, оба врачи, воспитываем дочь и сына.
Супруга Павла Хатько – Анна Павловна – из семьи военного, проживавшей сначала в Лепельском районе, потом «осевшей» в Слуцке. Следуя за мужем, молодая врач-неонатолог распределилась в Борисов, где сначала работала в инфекционно-педиатрическом отделении для новорожденных Борисовской ЦРБ. Потом отделение «переселили» в инфекционную больницу. Перешла за своими маленькими пациентами и доктор А.П. Хатько.
Семейный стаж пары – 17 лет. Он ценит в ней красоту, человечность, умение слушать и слышать. Она в нем – доброту и открытость, честность и щедрость. Впрочем, иначе и быть не может, если брать пример с родителей обеих «половинок». Все вместе они – одно большое дружное целое!
К слову, Галина Хатько говорит о невестке тепло и с уважением:
– Анна – хорошая мать и замечательная хозяйка, прекрасно готовит, вышивает, на даче трудится… Только когда она успевает это все, если учесть еще и преданность любимой работе, непонятно.
Чуть больше года назад П.В. Хатько был назначен на должность главного врача УЗ «Борисовская больница №2». Но практику он не бросил: берет дежурства в ЦРБ и инфекционной больнице как реаниматолог. И считает это необходимым звеном руководства. Он строг, но справедлив. Не без чувства юмора, конечно, поскольку улыбка и порой неожиданно шутливый настрой помогают быстрее найти выход из любой ситуации.
И последнее. Все без исключения представители семейства Хатько – фанаты футбола и любимой команды БАТЭ. Даже спортивный цвет предпочтителен желто-синий. Возможно, не все со мной согласятся, но необходимые в команде четкость и слаженность продуманных шагов несколько схожи с действиями во врачебном коллективе. Да и на желаемый результат и там, и там надо усиленно поработать.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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В среде медицинской общественности имеется уникальное явление – династии – семьи, в которых на протяжении нескольких поколений сохраняется любовь и преданность...
 
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