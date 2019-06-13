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«Пришла - а Лизы нет». Семья, милиция и поисковики - о том, как искали похищенную малышку из Жлобина

14.06.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пропавшая 12 июня Лиза Кирейчук с бабушкой Ольгой Евгеньевной уже в Беларуси. До дома им осталось несколько десятков километров. Женщина рассказала TUT.BY, как пережила этих два самых тяжелых в своей жизни дня, а милиционеры поделились подробностями поисковой операции.


— Пришла с работы, а Лизы нет. Я — искать. Было около 19.30. Соседка говорит: «Ой, а она с той женщиной ушла!». Мы ее [похитившую Лизу Инну Рожкову] толком не знали, но она знакома с Лизиной мамой была. Бросились в квартиру, где она живет — там все закрыто. Мы сразу в милицию, — у Ольги Евгеньевны и сейчас дрожит голос.

Лизу пожилая женщина растит с рождения — оформила опеку над внучкой, так как родители девочки лишены родительских прав, она для нее самый близкий и самый любимый на свете человек.

«Заявление о пропаже Елизаветы поступило в Жлобинский РОВД 12 июня в начале одиннадцатого вечера. По тревоге подняли личный состав районного отдела милиции. Сначала прочесывали город. Инспекторы ИДН искали и опрашивали всех возможных очевидцев, оперативники уголовного розыска отрабатывали версии исчезновения», — рассказывают в УВД.

— Мы узнали о случившемся в 12 ночи, разместили пост в соцсетях. И сразу же пришло около 30 добровольцев — для небольшого Жлобина это очень много. Прочесывали окрестности, потом, когда от милиции поступила информация о том, что Лизу похитила женщина, стали работать с соцсетями, выяснять куда могла поехать, но поиски при этом не приостанавливали, — рассказывает координатор поисково-спасательного отряда «Симуран» Юрий Березюк.

Сначала оперативники предположили, что дочку могла забрать мама. Но потом просмотрели записи с камер видеонаблюдения — и Лизу за руку вела какая-то другая женщина. Родственники подтвердили — это знакомая матери малышки, 48-летняя Инна Рожкова.


О женщине милиционеры знали немного — например, что ранее она выезжала на заработки в приграничные с Беларусью районы страны-соседки.

«Мы предположили путь движения Рожковой, — говорят в милиции, — связались с коллегами из уголовного розыска полиции России в Смоленской области, передали ориентировку».

Буквально через пятнадцать минут российские опера сообщили, что женщину с девочкой видели на трассе возле города Вязьма: она спрашивала у людей, как доехать до города Торжок Тверской области.

— Позвонил начальнику управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области полковнику полиции Олегу Кудрявцеву, — рассказывает начальник гомельского областного угро, полковник милиции Виктор Чикунов, — ввел его в курс дела. Реакция была незамедлительной: если Лиза на территории области, найдем.

Российским полицейским было известно, что Инна Рожкова уже несколько раз приезжала в деревню Максимовка Старицкого района Тверской области. Предположили, что и на этот раз она с похищенной девочкой приедет в этот населенный пункт.

В деревне и нашли жительницу Жлобина, с ней была и Елизавета.

— Эта ночь была просто кошмарная. Утро не помню, казалось, это все не со мной происходит, — вспоминает бабушка. — А потом мне звонят из милиции: «Нашли вашу Лизу, с ней все хорошо. Берите машину, езжайте, забирайте». Я растерялась: куда бежать, на чем ехать? А через час перезванивают, говорят: не хлопочите, мы вас отвезем.

Ольга Евгеньевна снова плачет от радости, когда рассказывает, как впервые после тревожной разлуки, наконец, увидела свою Лизоньку.

— А она даже не поняла, что ее похитили. Только когда я зашла, радостно так вскрикнула: «Бабушка!». Тут я и разревелась.

Женщина говорит, что российские полицейские ее и внучку покормили и заселили в гостиницу, чтобы перед поездкой домой те набрались сил и успокоились. О случившемся с Лизой она пока не говорила. А вот выяснять у Инны Рожковой, зачем она похитила чужого ребенка, теперь будут следователи: в отношении 48-летней жительницы Жлобина возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего.

Женщина задержана полицией России и находится под арестом, впереди — экстрадиция.

 
 
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Пропавшая 12 июня Лиза Кирейчук с бабушкой Ольгой Евгеньевной уже в Беларуси. До дома осталось несколько десятков километров.
 
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