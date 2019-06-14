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В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

14.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Изображение талисмана вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске,  лисенка Лесика появилось на территории музея «Замковый комплекс «Мир».

Как рассказала заместитель директора музея Ольга Новицкая, на территории замкового комплекса «Мир» 1 апреля текущего года была установлена рекламно-информационная композиция с изображением лисёнка Лесика. Музей «Замковый комплекс «Мир» не мог остаться в стороне от этого  крупнейшего мультиспортивного форума континента.

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

Есть своя фотозона и возле районного краеведческого музея, возле которой с огромным удовольствием делают фото на память жители райцентра.

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В районном Центре культуры и народного творчества также присутствуют символы предстоящих II Европейских игр.

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

Во время встречи эстафеты «Пламя мира» в Мирском замке, все желающие смогли сфотографироваться с душевным символом предстоящих игр — лисенком Лесиком.

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

 
Теги: Минск
 
 
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Изображение талисмана вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске,  лисенка Лесика появилось на территории музея «Замковый комплекс «Мир». Как...
 
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