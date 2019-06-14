В преддверии II Европейских игр в Кореличском районе появились символы предстоящего масштабного события

Источник материала: Полымя

Изображение талисмана вторых Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, лисенка Лесика появилось на территории музея «Замковый комплекс «Мир».

Как рассказала заместитель директора музея Ольга Новицкая, на территории замкового комплекса «Мир» 1 апреля текущего года была установлена рекламно-информационная композиция с изображением лисёнка Лесика. Музей «Замковый комплекс «Мир» не мог остаться в стороне от этого крупнейшего мультиспортивного форума континента.





Есть своя фотозона и возле районного краеведческого музея, возле которой с огромным удовольствием делают фото на память жители райцентра.









В районном Центре культуры и народного творчества также присутствуют символы предстоящих II Европейских игр.





















Во время встречи эстафеты «Пламя мира» в Мирском замке, все желающие смогли сфотографироваться с душевным символом предстоящих игр — лисенком Лесиком.











