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В рабочем ритме

15.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Кормозаготовка в разгаре, на этой неделе сельхозпредприятия преодолели экватор.
В ОАО «Проземле-Агро» нынешним летом необходимо убрать травы первым укосом на 1350 гектарах площадей. Это самый большой клин среди всех сельхозпредприятий района (такой же и в «Иванском-Агро»). Объяснение тому — здесь самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота. Чтобы бурёнки были сыты и давали отдачу зимой, потрудиться в полной мере надо именно сейчас.
На утро вчерашнего дня в ОАО скошено было более 55,6 процента от необходимого, а точнее — 751 гектар. Заготовлено 3,82 центнера кормовых единиц на условную голову, это третий показатель в районе.

В рабочем ритме

Надёжная опора «Проземле-Агро».

Главный агроном «Проземле-Агро» Денис Шаститко делится: четыре сенажные ямы уже заложили, в Жестянке завершают закладывать пятую, на что два дня понадобилось. А параллельно в Браздецкой Слободе трамбовка шестой ведётся. Не первый год акционерное общество практикует заготовку сенажа в вакуумную упаковку, и в этом уже около трёхсот тонн упаковали в стретч-плёнку.
В урочище Геликово за Жестянкой, где побывал корреспондент районной газеты, в тот жаркий июньский день и были задействованы главные силы предприятия — здесь косили, зелёную массу мельчили, грузили и отсюда в сенажные ямы отправляли — на трамбовку. Наблюдая за происходящим, ловил себя на мысли: процесс отлажен, каждый чётко знает, что и когда делать надо. Без суеты, спокойно и уверенно.
А могло ли быть по-другому? Владимир Гурко и Александр Скрабневский на косьбе, Александр Рябов с граблями, Николай Шаститко и Денис Король на измельчении зелёнки, Владимир Жилинский и Павел Корбан на отвозке — главная опора в горячую пору, тот костяк, который и формирует кормовую базу сельхозпредприятия, закладывает основу его экономической стабильности.
Несколько минут на то, чтобы побеседовать, сделать снимок — и тишину окрестных просторов вновь наполнил гул моторов. Кормозаготовка продолжается.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 
 
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Кормозаготовка в разгаре, на этой неделе сельхозпредприятия преодолели экватор. В ОАО «Проземле-Агро» нынешним летом необходимо убрать травы первым укосом на
 
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