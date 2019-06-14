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«На еду в месяц уходит 100−150 рублей». Как живут студенты в регионах
15.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск притягивает абитуриентов со всей страны. Несмотря на это, в региональных колледжах и вузах тоже немало учащихся. Вместе с сетью супермаркетов
«Если поступал осознанно, учиться будет интересно»
С героем мы встретились в супермаркете. Несмотря на то, что EUROSPAR находится далеко от общежития, Влад бывает здесь часто:
— Удобно, что в одном месте могу купить все, что нужно. В кафе, которое внутри здания, можно пообедать.
Начинаем расспрашивать героя его о семье. Родители Влада с творчеством не связаны: мама работает социальным инспектором, а отец — водителем. К слову, старшая сестра парня училась в том же колледже, что и Влад, — на художника-оформителя.
Войдя в торговый зал, мы сразу направляемся к фруктам и овощам. Парень кладет в тележку бананы и апельсины:
— Во-первых, из них можно приготовить фруктовый салат, во-вторых фрукты удобно брать с собой на пары в качестве здорового перекуса.
Свою специальность герой выбрал неслучайно. В родном Любани Влад посещал школу искусств: учился вырезать по дереву, делал шкатулки и разделочные доски, декорировал предметы обихода. Какие-то вещи создавал для души, а некоторые даже удавалось продать.
— В школу искусств меня отвела мама. Там понял, что мне нравится делать что-то своими руками. Знакомые не раз спрашивали, почему я не стал поступать в столицу. Ответ простой: там нет колледжей, где учат декорированию деревянных изделий, — объясняет парень.
Сразу после фруктов Влад тянется за овощами.
— Сейчас лето, все свежее и вкусное. Зимой я овощи практически не покупаю: родители передают много закаток. А вот летом готовлю себе овощные салаты, могу просто порезать помидор или огурец в качестве гарнира, — рассказывает он.
Влад говорит, что в его профессиональной среде Бобруйский колледж очень ценится, поэтому многие стремятся попасть сюда. Со средним баллом аттестата «8» парень поступил без проблем.
— Учился всегда неплохо, поэтому легко прошел на бюджет, — вспоминает герой. — Преподаватели в колледже хорошие и адекватные: не только отлично знают свои предметы, но и могут пообщаться с нами по душам в перерывах между парами.
Учеба Владу дается легко. Он планирует получить красный диплом, а практически все экзамены сдает «автоматом».
— Как и везде, есть скучные пары, но от них никуда не денешься — надо ходить. Вообще, могу точно сказать: если поступал осознанно, то учиться будет интересно и полезно. Самый любимый и легкий для меня предмет — физкультура, — смеется герой.
Сейчас Влад проходит двухмесячную практику. В столярном корпусе колледжа они вместе с одногруппниками учатся работать за станками: делают деревянные скамейки, вытачивают ножки мебели, а недавно смастерили раскладную песочницу для детского сада.
Кроме того, два раза в неделю парень ходит на курсы по созданию компьютерных игр. Там они за год научились моделировать объекты, накладывать на них текстуры. Затем «заставят» их двигаться и поместят в сами игры. Еще Влад любит заниматься спортом: несколько лет с перерывами посещал тренажерный зал, а сейчас начал ходить на стадион.
«За помощью к родителям обращаюсь редко»
После того, как мы запаслись фруктами и овощами, отправляемся в раздел быстрых завтраков. Влад обращает внимание на шоколадные шарики.
— Стараюсь готовить себе что-то более полезное. Но, если времени нет, спасает быстрый завтрак. Еще из вкусностей люблю чипсы, — делится он.
В Бобруйске герою нравится. По его словам, этот город чистый и зеленый, а еще здесь много молодежи:
— Несмотря на то, что Бобруйск — райцентр, сходить тут есть куда. Вот мы с друзьями на следующих выходных хотим поехать в батутный парк. Те, кто любит острые эмоции и адреналин, могут выехать за город в аэроклуб и прыгнуть с парашютом.
Влад утверждает, что цены на продукты и развлечения в Бобруйске адекватные. Он получает стипендию в размере 70 рублей и доплату за хорошую учебу и активность — 30 рублей. Живет в общежитии от колледжа, поэтому на съемную квартиру денег не тратит.
В блоке вместе с нашим героем живут еще шесть человек. С соседями парню повезло: он говорит, что конфликтов не было никогда. Холодильник у ребят общий, но все питаются раздельно.
— Родители деньгами помогают, но я стараюсь редко к ним обращаться: подрабатываю сам, делая чертежи на заказ. Один стоит 30 рублей, — рассказывает Влад. — На еду у меня в месяц уходит рублей 100−150. Могу сварить суп, приготовить второе — например, макароны с мясом и сыром. Часто жарю яичницу, варю сосиски. Мама передает отбивные, котлеты и консервы. Ее в этом плане не остановить: она и сестру так же снабжала.
Несмотря на мамину помощь, в тележке Влада оказывается любимая еда многих студентов — пельмени.
После них отправляемся дальше вдоль стеллажей и останавливаем взгляд на замороженной пицце:
— Благодаря ей я часто могу собрать у себя в блоке большую компанию. Если вечером соберемся смотреть футбол, то пицца придется кстати.
В планах — высшее образование и свое дело
Несмотря на то, что Влад еще учится, у него уже есть автомобиль:
— Это мамина машина, которая раньше стояла на даче. Вместе с отцом мы ее починили. 14 января мне исполнилось 18 лет, а через два дня я пошел в ГАИ и сдал на права с первого раза. До автошколы за рулем никогда не сидел, так что всему научился за три с половиной месяца. Можно сказать, повезло!
Когда герой ездит на автомобиле к родителям, обязательно берет с собой попутчиков, с которыми сбрасывается на бензин. Это практически позволяет окупить затраты на машину.
Набрав полную корзину продуктов, понимаем, что проголодались и решаем перекусить в кафе. Влад выбрал салат с мясом и овощами, котлеты с запеченным картофелем и кофе с сиропом. Обед обошелся герою в 9,1 рубля.
Распределяют специалистов по деревообработке и дизайну мебели, в основном, на местные предприятия — например, на «Бобруйскмебель» — рабочими. По словам героя, в этом году было две заявки от минских организаций на технологов.
В 2020-м Влад заканчивает учебу в колледже и планирует поступать в Минск, чтобы получить высшее образование. В дальнейшем парень хочет начать свое дело. Возможно, это будет собственное производство по изготовлению изделий из дерева.
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В первом материале проекта «Жизнь студента» рассказываем о Владе из Бобруйска, который учится на специалиста по дизайну мебели. *Партнерский материал
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