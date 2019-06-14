«На еду в месяц уходит 100−150 рублей». Как живут студенты в регионах

Источник материала: Tut.by

Минск притягивает абитуриентов со всей страны. Несмотря на это, в региональных колледжах и вузах тоже немало учащихся. Вместе с сетью супермаркетов EUROSPAR мы начинаем проект «Жизнь студента», который будет посвящен молодежи из регионов. Мы расскажем об их выборе профессии, эмоциях от первых «взрослых» лет жизни, и — главное — о быте и питании. Наш первый герой — 18-летний Владислав Лагун, который уже третий год учится в Бобруйском художественном профессионально-техническом колледже на специалиста по деревообработке и дизайну мебели.

«Если поступал осознанно, учиться будет интересно»





С героем мы встретились в супермаркете. Несмотря на то, что EUROSPAR находится далеко от общежития, Влад бывает здесь часто:

— Удобно, что в одном месте могу купить все, что нужно. В кафе, которое внутри здания, можно пообедать.

Начинаем расспрашивать героя его о семье. Родители Влада с творчеством не связаны: мама работает социальным инспектором, а отец — водителем. К слову, старшая сестра парня училась в том же колледже, что и Влад, — на художника-оформителя.

Войдя в торговый зал, мы сразу направляемся к фруктам и овощам. Парень кладет в тележку бананы и апельсины:

— Во-первых, из них можно приготовить фруктовый салат, во-вторых фрукты удобно брать с собой на пары в качестве здорового перекуса.





Свою специальность герой выбрал неслучайно. В родном Любани Влад посещал школу искусств: учился вырезать по дереву, делал шкатулки и разделочные доски, декорировал предметы обихода. Какие-то вещи создавал для души, а некоторые даже удавалось продать.



Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

— В школу искусств меня отвела мама. Там понял, что мне нравится делать что-то своими руками. Знакомые не раз спрашивали, почему я не стал поступать в столицу. Ответ простой: там нет колледжей, где учат декорированию деревянных изделий, — объясняет парень.

Сразу после фруктов Влад тянется за овощами.

— Сейчас лето, все свежее и вкусное. Зимой я овощи практически не покупаю: родители передают много закаток. А вот летом готовлю себе овощные салаты, могу просто порезать помидор или огурец в качестве гарнира, — рассказывает он.

Влад говорит, что в его профессиональной среде Бобруйский колледж очень ценится, поэтому многие стремятся попасть сюда. Со средним баллом аттестата «8» парень поступил без проблем.





— Учился всегда неплохо, поэтому легко прошел на бюджет, — вспоминает герой. — Преподаватели в колледже хорошие и адекватные: не только отлично знают свои предметы, но и могут пообщаться с нами по душам в перерывах между парами.

Учеба Владу дается легко. Он планирует получить красный диплом, а практически все экзамены сдает «автоматом».

— Как и везде, есть скучные пары, но от них никуда не денешься — надо ходить. Вообще, могу точно сказать: если поступал осознанно, то учиться будет интересно и полезно. Самый любимый и легкий для меня предмет — физкультура, — смеется герой.

Сейчас Влад проходит двухмесячную практику. В столярном корпусе колледжа они вместе с одногруппниками учатся работать за станками: делают деревянные скамейки, вытачивают ножки мебели, а недавно смастерили раскладную песочницу для детского сада.





Кроме того, два раза в неделю парень ходит на курсы по созданию компьютерных игр. Там они за год научились моделировать объекты, накладывать на них текстуры. Затем «заставят» их двигаться и поместят в сами игры. Еще Влад любит заниматься спортом: несколько лет с перерывами посещал тренажерный зал, а сейчас начал ходить на стадион.

«За помощью к родителям обращаюсь редко»

После того, как мы запаслись фруктами и овощами, отправляемся в раздел быстрых завтраков. Влад обращает внимание на шоколадные шарики.

— Стараюсь готовить себе что-то более полезное. Но, если времени нет, спасает быстрый завтрак. Еще из вкусностей люблю чипсы, — делится он.

В Бобруйске герою нравится. По его словам, этот город чистый и зеленый, а еще здесь много молодежи:

— Несмотря на то, что Бобруйск — райцентр, сходить тут есть куда. Вот мы с друзьями на следующих выходных хотим поехать в батутный парк. Те, кто любит острые эмоции и адреналин, могут выехать за город в аэроклуб и прыгнуть с парашютом.





Влад утверждает, что цены на продукты и развлечения в Бобруйске адекватные. Он получает стипендию в размере 70 рублей и доплату за хорошую учебу и активность — 30 рублей. Живет в общежитии от колледжа, поэтому на съемную квартиру денег не тратит.

В блоке вместе с нашим героем живут еще шесть человек. С соседями парню повезло: он говорит, что конфликтов не было никогда. Холодильник у ребят общий, но все питаются раздельно.

— Родители деньгами помогают, но я стараюсь редко к ним обращаться: подрабатываю сам, делая чертежи на заказ. Один стоит 30 рублей, — рассказывает Влад. — На еду у меня в месяц уходит рублей 100−150. Могу сварить суп, приготовить второе — например, макароны с мясом и сыром. Часто жарю яичницу, варю сосиски. Мама передает отбивные, котлеты и консервы. Ее в этом плане не остановить: она и сестру так же снабжала.

Несмотря на мамину помощь, в тележке Влада оказывается любимая еда многих студентов — пельмени.





После них отправляемся дальше вдоль стеллажей и останавливаем взгляд на замороженной пицце:

— Благодаря ей я часто могу собрать у себя в блоке большую компанию. Если вечером соберемся смотреть футбол, то пицца придется кстати.





В планах — высшее образование и свое дело

Несмотря на то, что Влад еще учится, у него уже есть автомобиль:

— Это мамина машина, которая раньше стояла на даче. Вместе с отцом мы ее починили. 14 января мне исполнилось 18 лет, а через два дня я пошел в ГАИ и сдал на права с первого раза. До автошколы за рулем никогда не сидел, так что всему научился за три с половиной месяца. Можно сказать, повезло!

Когда герой ездит на автомобиле к родителям, обязательно берет с собой попутчиков, с которыми сбрасывается на бензин. Это практически позволяет окупить затраты на машину.

Набрав полную корзину продуктов, понимаем, что проголодались и решаем перекусить в кафе. Влад выбрал салат с мясом и овощами, котлеты с запеченным картофелем и кофе с сиропом. Обед обошелся герою в 9,1 рубля.





Распределяют специалистов по деревообработке и дизайну мебели, в основном, на местные предприятия — например, на «Бобруйскмебель» — рабочими. По словам героя, в этом году было две заявки от минских организаций на технологов.

В 2020-м Влад заканчивает учебу в колледже и планирует поступать в Минск, чтобы получить высшее образование. В дальнейшем парень хочет начать свое дело. Возможно, это будет собственное производство по изготовлению изделий из дерева.

На продукты Влад потратил 93,38 рубля, причем 5,12 рубля после покупки вернулись в качестве бонусов на карту «ВЫГОДА!». Он купил упаковку замороженных кальмаров, крабовые палочки, замороженную пиццу, две упаковки пельменей, сэндвич с ветчиной, две банки мясных консервов, охотничьи колбаски, готовый салат, банку грибного ассорти, кумкваты, желтый перец, томаты, апельсины, бананы, гранатовый сок, арахис, макароны, две пачки чипсов, упаковку шоколадных шариков, литр молока, глазированные сырки, зеленый чай и средство для мытья посуды.



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