Стоп-завод, спорный йогурт, история «должника» Веслава и как президент менял Минск - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Всю рабочую неделю в Беларуси было аномально жарко — +30…34°С, во многих районах превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений (но в выходные, обещают, станет чуть легче ). Леса закрыты для посещений, купаться можно не везде … Как пережить такую погоду? Если в будний день не всегда удается вырваться из города поближе к воде — и вот как горожане спасались от жары в Минске , — то в выходные у вас не должно быть никаких оправданий (ну, кроме, разве что, Дня Польши в Минске ну или вот этих клевых мероприятий , точно стоящих вашего внимания). Ловите карту Минского моря, а еще водохранилищ Криница, Дрозды и Цнянское — мы нанесли на нее бесплатные пляжи и парковки (и не только). Не благодарите! Вот у нас еще есть важные советы тем, кто будет за рулем в такую жару . Ну и профилактически подскажем, как себя на пляже вести , чтобы всегда оставаться культурным человеком. Хотя в такую жару и парням в юбках ходить можно , никто не осудит…





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

У нас — очередной выпуск спецпроекта об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко . Мы смотрим, что он сделал с тех пор, как возглавил Беларусь. В этой «Четверти века » расскажем вам о том, Минск">как президент менял Минск: освободил Дрозды для себя, выселив оттуда послов; переименовал два главных проспекта столицы и выделил лучшие в городе места нескольким крупным застройщикам, близким к семье… А «шухер» к ЧМ по хоккею помните?!

. Мы смотрим, что он сделал с тех пор, как возглавил Беларусь. В этой » расскажем вам о том, Минск">как президент менял Минск: освободил Дрозды для себя, выселив оттуда послов; переименовал два главных проспекта столицы и выделил лучшие в городе места нескольким крупным застройщикам, близким к семье… А «шухер» к ЧМ по хоккею помните?! Случилось неожиданное : губернатор Брестчины решил приостановить строительство аккумуляторного завода. Неужели протесты людей привели к какому-то результату?! Как на такое решение отреагировал завод — читайте здесь , что думают о нем активисты и лидеры протестов — можно узнать здесь . Ну, а мы будем следить за тем, как станут развиваться события.

: губернатор Брестчины аккумуляторного завода. Неужели протесты людей привели к какому-то результату?! Как на такое решение отреагировал завод — , что думают о нем активисты и лидеры протестов — . Ну, а мы будем следить за тем, как станут развиваться события. Если хотите знать, как и что пьют белорусы и как государство хочет регулировать алкогольный рынок страны — то вам сюда . Как думаете, чего мы пьем больше — пива или водки? «Если нет повода, то люди пьют пиво. Если есть — водку. Раньше в объеме потребления алкоголя соотношение было следующее: 30% — пиво, 70% — водка. Теперь обратная ситуация», — говорят эксперты. А врачи советуют признать, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах». Ключевое слово — нормальных!

и как государство хочет регулировать алкогольный рынок страны — . Как думаете, чего мы пьем больше — пива или водки? «Если нет повода, то люди пьют пиво. Если есть — водку. Раньше в объеме потребления алкоголя соотношение было следующее: 30% — пиво, 70% — водка. Теперь обратная ситуация», — говорят эксперты. А врачи советуют признать, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах». Ключевое слово — нормальных! МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево, где погиб 41 человек. Вот здесь — все о моменте возгорания, действиях экипажа, ударе молнии и др .





Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал Ксении Собчак, как его пытались посадить . «Я понимал, — говорит, — что мне подбросили наркотики, но не понимал, что это про меня». ( видели ? Ой, кстати, а вы Ксюшиного нового возлюбленного

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас очень тяжелая история о том, как сын, смотрящий больного отца , оказался должен государству огромные деньги. Оказалось, что во время обучения в университете он «незаконно» получал пособие по уходу за отцом. История Веслава, у которого в жизни все очень сложно, настолько впечатлила наших читателей, что мы получили сотни предложений о финансовой помощи ему — и быстренько отправили нашего героя в банк открывать благотворительный счет. В тексте есть реквизиты, если вдруг захотите помочь.









Похоже, общее количество обращений на нашей строительной «Доске позора» достигло своей критической массы — и мы увидели бурную реакцию от организаций, в обязанности которых входит содержать наши улицы и дворы в порядке. Теперь мы на позитиве и с новой новой рубрикой «Доска почета» ! Давайте же хвалить тех, кто исправляет «косяки» ! Но и не волнуйтесь: «Доска позора» по-прежнему живее всех живых — и вот вам сегодняшний выпуск .

достигло своей критической массы — и мы увидели бурную реакцию от организаций, в обязанности которых входит содержать наши улицы и дворы в порядке. Теперь мы на позитиве и с новой новой рубрикой ! ! Но и не волнуйтесь: по-прежнему живее всех живых — . Вы никогда не обращали внимания, как похожи бутылочки питьевых йогуртов «Активиа» и «Оптималь»? Или вам так не кажется? Ну, а Danone все же подала в суд на «Савушкин» из-за упаковки — и огромных денег, между прочим, требуют !

из-за упаковки — и ! Сегодня абитуриенты сдают третье ЦТ — по обществоведению. Предмет, несомненно, очень нужный, но довольно странный: слишком много в нем общих тем и понятий. Рискнете проверить, какие знания у вас остались со времен школы? Тогда поехали .

О СПОРТЕ





Все новости пятницы, 14 июня

Кстати, хотите еще один новый летний хит? Посмотрите новый клип Little Big . А у белорусского рэпера Макса Коржа вчера родился сын . Поздравляем! Кстати, на днях новоиспеченный папа тоже выпустил новый клип, а совсем скоро даст большой концерт на минском стадионе «Динамо». Ну и всем нам — хороших выходных!

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