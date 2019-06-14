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Стоп-завод, спорный йогурт, история «должника» Веслава и как президент менял Минск - все за вчера

15.06.2019 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Всю рабочую неделю в Беларуси было аномально жарко — +30…34°С, во многих районах превышены абсолютные июньские максимумы температуры воздуха за весь период наблюдений (но в выходные, обещают, станет чуть легче). Леса закрыты для посещений, купаться можно не везде… Как пережить такую погоду? Если в будний день не всегда удается вырваться из города поближе к воде — и вот как горожане спасались от жары в Минске, — то в выходные у вас не должно быть никаких оправданий (ну, кроме, разве что, Дня Польши в Минске ну или вот этих клевых мероприятий, точно стоящих вашего внимания). Ловите карту Минского моря, а еще водохранилищ Криница, Дрозды и Цнянское — мы нанесли на нее бесплатные пляжи и парковки (и не только). Не благодарите! Вот у нас еще есть важные советы тем, кто будет за рулем в такую жару. Ну и профилактически подскажем, как себя на пляже вести, чтобы всегда оставаться культурным человеком. Хотя в такую жару и парням в юбках ходить можно, никто не осудит…


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • У нас — очередной выпуск спецпроекта об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко. Мы смотрим, что он сделал с тех пор, как возглавил Беларусь. В этой «Четверти века» расскажем вам о том, Минск">как президент менял Минск: освободил Дрозды для себя, выселив оттуда послов; переименовал два главных проспекта столицы и выделил лучшие в городе места нескольким крупным застройщикам, близким к семье… А «шухер» к ЧМ по хоккею помните?!
  • Случилось неожиданное: губернатор Брестчины решил приостановить строительство аккумуляторного завода. Неужели протесты людей привели к какому-то результату?! Как на такое решение отреагировал завод — читайте здесь, что думают о нем активисты и лидеры протестов — можно узнать здесь. Ну, а мы будем следить за тем, как станут развиваться события.
  • Если хотите знать, как и что пьют белорусы и как государство хочет регулировать алкогольный рынок страны — то вам сюда. Как думаете, чего мы пьем больше — пива или водки? «Если нет повода, то люди пьют пиво. Если есть — водку. Раньше в объеме потребления алкоголя соотношение было следующее: 30% — пиво, 70% — водка. Теперь обратная ситуация», — говорят эксперты. А врачи советуют признать, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах». Ключевое слово — нормальных!
  • МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево, где погиб 41 человек. Вот здесь — все о моменте возгорания, действиях экипажа, ударе молнии и др.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот у нас очень тяжелая история о том, как сын, смотрящий больного отца, оказался должен государству огромные деньги. Оказалось, что во время обучения в университете он «незаконно» получал пособие по уходу за отцом. История Веслава, у которого в жизни все очень сложно, настолько впечатлила наших читателей, что мы получили сотни предложений о финансовой помощи ему — и быстренько отправили нашего героя в банк открывать благотворительный счет. В тексте есть реквизиты, если вдруг захотите помочь.


  • А помните, мы рассказывали про семью белорусов, которые отказываются от гражданства, паспортов и просят президента дать им просто жить? В своем намерении Гулешовы по-прежнему тверды, да и пару проблем уже решились. Теперь семья ждет того самого «разрешения просто жить на нашей земле» — а мы расскажем вам, как снова побывали у них в гостях и поговорили о важном.
  • Порадовались, что в последнее время жить в регионах стало веселее — там пооткрывались кафе, кофейни и бары (при этом цены зачастую поражают даже минчан!). Нет, ну конечно, в богатых Ольшанах рубль туда-сюда не считают, но вот как выживать бизнесу в Лоеве
  • Узнали, как искали — и, слава Богу, нашли! — пропавшую на днях в Жлобине 7-летнюю Лизу Кирейчук. Девочка с бабушкой уже в Беларуси — и женщина рассказала TUT.BY, как пережила эти два самых тяжелых в своей жизни дня, а милиция и «Симуран» поделились подробностями поисковой операции. Берегите детей, с ними порой тако-о-о-ое случается!
  • Вчера известные врачи сдали кровь — ага, был День донора. Например, новый министр здравоохранения Владимир Караник о том, насколько безвозмездное донорство важно для общества, знает на личном опыте: и как пациент, которому делали переливание в детстве, и как хирург, пациент которого однажды потерял 8 литров крови во время операции. Как это было — читайте и смотрите здесь (и следуйте их примеру, они молодцы!).


  • Похоже, общее количество обращений на нашей строительной «Доске позора» достигло своей критической массы — и мы увидели бурную реакцию от организаций, в обязанности которых входит содержать наши улицы и дворы в порядке. Теперь мы на позитиве и с новой новой рубрикой «Доска почета»! Давайте же хвалить тех, кто исправляет «косяки»! Но и не волнуйтесь: «Доска позора» по-прежнему живее всех живых — и вот вам сегодняшний выпуск.
  • Вы никогда не обращали внимания, как похожи бутылочки питьевых йогуртов «Активиа» и «Оптималь»? Или вам так не кажется? Ну, а Danone все же подала в суд на «Савушкин» из-за упаковки — и огромных денег, между прочим, требуют!
  • Сегодня абитуриенты сдают третье ЦТ — по обществоведению. Предмет, несомненно, очень нужный, но довольно странный: слишком много в нем общих тем и понятий. Рискнете проверить, какие знания у вас остались со времен школы? Тогда поехали.

О СПОРТЕ



Все новости пятницы, 14 июня

Кстати, хотите еще один новый летний хит? Посмотрите новый клип Little Big. А у белорусского рэпера Макса Коржа вчера родился сын. Поздравляем! Кстати, на днях новоиспеченный папа тоже выпустил новый клип, а совсем скоро даст большой концерт на минском стадионе «Динамо». Ну и всем нам — хороших выходных!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Всю рабочую неделю в Беларуси было аномально жарко - +30…34°С, но в выходные, обещают, станет чуть легче. Как пережить такую погоду? Только вместе!
 
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