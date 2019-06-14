Стоп-завод, спорный йогурт, история «должника» Веслава и как президент менял Минск - все за вчера

У нас — очередной выпуск спецпроекта об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко. Мы смотрим, что он сделал с тех пор, как возглавил Беларусь. В этой «Четверти века» расскажем вам о том, Минск">как президент менял Минск: освободил Дрозды для себя, выселив оттуда послов; переименовал два главных проспекта столицы и выделил лучшие в городе места нескольким крупным застройщикам, близким к семье… А «шухер» к ЧМ по хоккею помните?!
Случилось неожиданное: губернатор Брестчины решил приостановить строительство аккумуляторного завода. Неужели протесты людей привели к какому-то результату?! Как на такое решение отреагировал завод — читайте здесь, что думают о нем активисты и лидеры протестов — можно узнать здесь. Ну, а мы будем следить за тем, как станут развиваться события.
Если хотите знать, как и что пьют белорусы и как государство хочет регулировать алкогольный рынок страны — то вам сюда. Как думаете, чего мы пьем больше — пива или водки? «Если нет повода, то люди пьют пиво. Если есть — водку. Раньше в объеме потребления алкоголя соотношение было следующее: 30% — пиво, 70% — водка. Теперь обратная ситуация», — говорят эксперты. А врачи советуют признать, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах». Ключевое слово — нормальных!
Вот у нас очень тяжелая история о том, как сын, смотрящий больного отца, оказался должен государству огромные деньги. Оказалось, что во время обучения в университете он «незаконно» получал пособие по уходу за отцом. История Веслава, у которого в жизни все очень сложно, настолько впечатлила наших читателей, что мы получили сотни предложений о финансовой помощи ему — и быстренько отправили нашего героя в банк открывать благотворительный счет. В тексте есть реквизиты, если вдруг захотите помочь.
Узнали, как искали — и, слава Богу, нашли! — пропавшую на днях в Жлобине 7-летнюю Лизу Кирейчук. Девочка с бабушкой уже в Беларуси — и женщина рассказала TUT.BY, как пережила эти два самых тяжелых в своей жизни дня, а милиция и «Симуран» поделились подробностями поисковой операции. Берегите детей, с ними порой тако-о-о-ое случается!
Вчера известные врачи сдали кровь — ага, был День донора. Например, новый министр здравоохранения Владимир Караник о том, насколько безвозмездное донорство важно для общества, знает на личном опыте: и как пациент, которому делали переливание в детстве, и как хирург, пациент которого однажды потерял 8 литров крови во время операции. Как это было — читайте и смотрите здесь (и следуйте их примеру, они молодцы!).
Вы никогда не обращали внимания, как похожи бутылочки питьевых йогуртов «Активиа» и «Оптималь»? Или вам так не кажется? Ну, а Danone все же подала в суд на «Савушкин» из-за упаковки — и огромных денег, между прочим, требуют!
Сегодня абитуриенты сдают третье ЦТ — по обществоведению. Предмет, несомненно, очень нужный, но довольно странный: слишком много в нем общих тем и понятий. Рискнете проверить, какие знания у вас остались со времен школы? Тогда поехали.
Кстати, хотите еще один новый летний хит? Посмотрите новый клип Little Big. А у белорусского рэпера Макса Коржа вчера родился сын. Поздравляем! Кстати, на днях новоиспеченный папа тоже выпустил новый клип, а совсем скоро даст большой концерт на минском стадионе «Динамо». Ну и всем нам — хороших выходных!
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