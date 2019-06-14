ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси

Источник материала: БелТА

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению пройдет в Беларуси 15 июня. Сдавать этот предмет планируют около 15 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

У пришедшего на ЦТ абитуриента (начало в 11.00) должны быть при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справка, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить в аудиторию телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За все это абитуриент может быть удален с тестирования. Если возник вопрос, то с ним можно обратиться к комиссии.

Для хорошего результата на ЦТ специалисты рекомендуют абитуриентам накануне экзамена отдохнуть, позавтракать, одеться в вещи из хлопка или льна, девушкам желательно исключить обувь на высоких каблуках. Прийти на экзамен лучше заблаговременно, не меньше, чем за полчаса.

Следующее ЦТ, по математике, пройдет 17 июня. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-