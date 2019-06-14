14 июня Минск оказался самым жарким местом в Беларуси, побит температурный рекорд 47-летней давности

Источник материала: Tut.by

11-й день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. В пятницу в Минске воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла, пал рекорд дня 47-летней давности (30,7). Столица оказалась самым жарким местом в стране, свидетельствует карта температур погодного ресурса meteoinfo.by .

В Могилеве максимальная температура составила 33,6 градуса (рекорд дня — 30 в 1998 году), в Бобруйске и Пинске — 33,5 (31,9 и 32,4 в 2015-м).

Еще одним областным центром, где отмечен новый экстремум, стал Витебск — 31,5 (было 29,7 в 1998 году).

Рекорд дня — 34 градуса 21 год назад в Гомеле — устоял.

12 и 13 июня в Минске обновлялись рекорды июня за весь период метеонаблюдений (32,7 и 34 градуса). При этом 13 июня был побит абсолютный максимум дня 107-летней давности.

15 июня в северных и центральных районах жара немного ослабеет. На юге, по прогнозу Белгидромета, ожидается до 33 градусов. Рекорд дня составляет 32.1 градуса (зафиксирован в 1964 году в Бресте).

Штормовое предупреждение из-за аномальных температур (30 градусов и выше) с начала месяца выпускалось девять раз (5, 7−9 и 11−15 июня). Предупреждение о грозовых дождях действовало восемь дней (1, 2, 5−10 и 14 июня). В мае синоптики предупреждали о грозах 22 дня (6, 7, 10−25 и 27−30 мая). В целом без штормовых предупреждений (в т.ч. о сильном ветре, заморозках и тумане) обошлось лишь четыре дня мая (1, 5, 26, 31) и два дня июня (2, 3).