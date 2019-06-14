ВОПРОС-ОТВЕТ: На оздоровление за рубеж

Источник материала: Газета Авангард





«Планируем этим летом отдохнуть с ребенком на море. Нужны ли какие-либо документы, разрешающие выезд за территорию нашей страны, если мы с супругом находимся в разводе?»

Жительница райцентра

На вопрос отвечает заведующий нотариальной конторы Буда-Кошелевского района Елена ГУСАКОВА:

– Порядок выезда за пределы Беларуси несовершеннолетних граждан определяется Законом Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 г. №49-З. Так, в соответствии со статьей 12 данного закона несовершеннолетние граждане Беларуси могут выезжать из страны по своим документам для выезда и въезда в Республику Беларусь в сопровождении обоих законных представителей, одного из них, без их сопровождения при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом письменного согласия обоих законных представителей.

Законными представителями несовершеннолетнего являются родители, усыновители, опекуны или попечители. Например, если несовершеннолетний выезжает за границу в сопровождении матери, письменное согласие отца на выезд ребенка не требуется, а если в сопровождении других родственников (бабушки, тети и др.) – необходимо письменное согласие и отца, и матери. С письменного согласия только одного из законных представителей несовершеннолетние по своим документам могут выезжать из страны в составе общих или специализированных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж (в том случае, если в фонде, отправляющем детей, не заостряют внимание на том, что нужно согласие обоих родителей).

Статья 13 вышеуказанного закона определяет порядок выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в случае отсутствия одного из них или невозможности получения его согласия. К примеру, если один из родителей отсутствует либо не дает согласия на выезд несовершеннолетнего за пределы страны, или он признан недееспособным, лишен родительских прав, место его нахождения неизвестно, можно обратиться в суд с заявлением о разрешении на выезд несовершеннолетнего за пределы Беларуси без согласия одного из родителей. В таком случае выезд может быть разрешен на основании решения суда.

Кроме того, в случае обращения к нотариусу для удостоверения согласия на выезд несовершеннолетнего за пределы Беларуси родителям необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком (свидетельство о рождении, копию записи акта гражданского состояния, паспорт гражданина Республики Беларусь, содержащий отметку о детях), а обратившимся усыновителям, опекунам, попечителям – паспорт и документы, подтверждающие установление опеки, попечительства (решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, договор об условиях воспитания и содержания детей, удостоверение на право представления интересов подопечного, иной документ, подтверждающий установление опеки (попечительства)).

Однако всех ситуаций предусмотреть невозможно, в связи с чем рекомендуем каждый случай рассматривать индивидуально при обращении за получением согласия на выезд несовершеннолетнего.

Подготовила Ольга МЕДВЕДЕВА